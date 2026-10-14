Unidade Móvel Odontológica realizará atendimentos de emergência para comunidade do parque São Pedro

Por Assessoria

Publicada em 14/10/2026 às 09h07

Atenção moradores do Parque São Pedro. Durante o mês de outubro, a Unidade Móvel Odontológica (UMO) realizará exclusivamente atendimentos de emergência odontológica.

Local: Centro Especializado em Reabilitação (CER) – Rua Barão do Rio Branco, nº 1651.

Horários de atendimento:

Segunda a sexta-feira: das 7h às 11h.

Terça e quarta-feira: das 12h30 às 16h30.

Importante: Neste período, não serão realizados atendimentos odontológicos de rotina na unidade móvel.

Mais informações: (69) 3423-5453.

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça a importância de ficar atento ao cronograma para buscar o atendimento adequado.