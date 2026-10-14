Unidade Móvel Odontológica realizará atendimentos de emergência para comunidade do parque São Pedro

Atenção moradores do Parque São Pedro. Durante o mês de outubro, a Unidade Móvel Odontológica (UMO) realizará exclusivamente atendimentos de emergência odontológica.
Local: Centro Especializado em Reabilitação (CER) – Rua Barão do Rio Branco, nº 1651.
Horários de atendimento:
Segunda a sexta-feira: das 7h às 11h.
Terça e quarta-feira: das 12h30 às 16h30.
Importante: Neste período, não serão realizados atendimentos odontológicos de rotina na unidade móvel.
Mais informações: (69) 3423-5453.
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça a importância de ficar atento ao cronograma para buscar o atendimento adequado.
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