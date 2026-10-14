Cláudia de Jesus parabeniza mobilização progressista nas ruas de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 14/10/2026 às 08h20

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) parabeniza estudantes, professores e movimentos sociais que participaram das manifestações em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo (11), em Rondônia. Em Porto Velho, a caminhada reuniu cerca de 4 mil pessoas, de acordo com os organizadores.





Mais de sete grupos de jovens participaram da organização do ato na capital. A mobilização passou pela Praça das Três Caixas d’Água e pela Praça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. No interior de Rondônia, também houve relatos de manifestações em Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Guajará-Mirim.



Os atos de apoio a Lula ocorreram em um estado onde a direita predomina na representação política, tanto no governo estadual quanto no Senado e nas bancadas de deputados federais e estaduais.



Nesse cenário, Cláudia de Jesus iniciou seu mandato em 2023 como a única parlamentar de esquerda na Assembleia Legislativa. Reeleita após sua atuação ao longo do mandato, sua votação contribuiu para a conquista de uma segunda cadeira pelo PT, por meio do sistema proporcional. A partir de 2027, o partido terá duas mulheres na Casa: Cláudia de Jesus e Fátima Cleide.



A programação de apoio a Lula continua nesta terça-feira (13), com concentração a partir das 16h, na rua Elias Gorayeb, nº 3327, em Porto Velho. No domingo (18), Cacoal terá concentração a partir das 16h na Praça Municipal, com saída prevista para as 17h30. Na mesma data, Ji-Paraná também terá mobilização, com concentração às 16h na Praça dos Migrantes.