Dr. Fernando Máximo e Dr. Jaime Gazola assumem Hospital de Amor e instituição não ficará órfã

Por Assessoria

Publicada em 14/10/2026 às 08h52

Em um momento de transição na representação parlamentar, o Hospital de Amor não ficará desamparado. O senador eleito Dr. Fernando Máximo e o deputado federal eleito Dr. Jaime Gazola, ambos eleitos nas eleições de 04 de outubro, assumiram, em parceria com o presidente da instituição, Sr. Henrique Prata, o compromisso de destinar R$ 40 milhões anuais para contribuir com a continuidade dos serviços do hospital em Rondônia.

O compromisso busca manter o suporte financeiro a uma instituição de referência no atendimento a pacientes com câncer, para que as mudanças na representação política não comprometam o trabalho desenvolvido em Rondônia.

“Quem enfrenta o câncer precisa de tratamento, acolhimento e esperança, não de incertezas. O Hospital de Amor não ficará órfão de apoio. Assumimos esse compromisso para contribuir com a continuidade de um trabalho essencial para tantas famílias de Rondônia. A saúde e a vida das pessoas precisam estar acima de qualquer mudança política”, afirmou Dr. Fernando Máximo.