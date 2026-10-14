Rogério anuncia governo mais enxuto e técnico; Léo pode indicar nome ao primeiro escalão; e Detran enfrenta disputa por novas empresas de vistoria

Por Sérgio Pires

Publicada em 14/10/2026 às 08h43

SEM MUSIQUINHA, SEM NOTA DA CNBB, SEM LEONARDO DI CAPRIO E SEM GIRAFA: AGORA, A AMAZÔNIA PODE QUEIMAR À VONTADE?

Vamos recapitular algumas ações:

Mais de 30 artistas, em setembro de 2021, portanto há cinco anos, gravaram a música “Canção para a Amazônia”, protestando contra as queimadas. O refrão “Salve a Amazônia” ficou famoso, assim como as críticas ao então presidente, chamado na ocasião, pela esquerda, de “BolsoNero”. A mídia registrava o “absurdo” de sete mil focos de incêndio na floresta, entre janeiro e novembro de 2021.

SITUAÇÃO ATUAL – Embora as queimadas tenham diminuído em Rondônia, em Manaus, elas chegaram a patamares nunca antes registrados. Só em Manaus e outras 35 cidades do Amazonas, foram 1.400 novos focos de incêndio apenas nos últimos dez dias, 271 por cento a mais que no mesmo período do ano passado. O total de focos pode superar 2024, quando ocorreram mais de 138.500. O desespero é viver e respirar este ar horroroso.

Tem musiquinha de Gilberto, Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Samuel Rosa, Daniela Mercury e tantos outros artistas, agora, pedindo socorro pelo recorde de queimadas, que está deixando a população amazônida sufocada pelas fumaça? Todos esperam que ainda tenha!

Em 2019, a CNBB, através de vários dos seus porta-vozes, os chamados “Bispos Verdes” lançou uma dura nota, classificando de “absurdos incêndios” o que se registrava na floresta. “Levanta a Voz pela Amazônia”, exigiam os bispos, a maioria deles ligados à Teologia da Libertação.

SITUAÇÃO ATUAL – Nem os bispos, nem a CNBB, nem seus aliados como o ator Leonardo de Caprio e a ambientalista Greta Thumberg, que vociferavam contra as queimadas, em 2021, emitiram qualquer nota, opinião ou crítica, agora, sobre o que está acontecendo. Também sumiu a jovem que se pintou em protesto, inclusive colocando o desenho de uma girafa, como se este animal também estivesse sendo atingido pelas queimadas. Zero.

O recorde de queimadas na Amazônia aconteceu no ano de 2007, com nada menos do que 186.480 focos. Era o início do primeiro governo Lula. De lá para cá os números oscilaram, mas jamais foram tão altos quanto nos últimos cinco anos, segundo vários vídeos, textos e informações, publicadas principalmente nas redes sociais.

Mesmo sem a música ecológica/partidária; sem as exigências de providências contra as queimadas vindas de bispos que lutam apenas por uma ideologia; sem estrutura mínima e nem gente para combater os incêndios, por falta de ações do governo federal, neste momento, o problema, para este grupo de brasileiros, não parece ser tão sério assim.

Afinal, o presidente não é mais “BolsoNero”! E se não for ele, para que perder tempo com musiquinhas e notas de protesto?

CAPITAL ACORDA SOB FUMAÇA, MAS ELA É TRAZIDO DO AMAZONAS PELOS VENTOS DA REGIÃO

Embora o silêncio dos que faziam estardalhaço quando o governo era outro, as queimadas que destroem a floresta no Amazonas, já estão trazendo muita fumaça para Rondônia. Não há focos no entorno da Capital e se os há são em pequeno número. Mas a Capital dos rondonienses, por exemplo, amanheceu enfumaçada.

Os ventos trazem para cá a fumaça que está causando doenças e sérios perigos para nossos vizinhos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a fumaça fez a qualidade do ar na capital rondoniense cair. Porto Velho registrou um Índice de Qualidade do Ar (IQA) de 120, classificado como "não saudável para grupos sensíveis".

No Amazonas, só agora está havendo uma mobilização do governo federal, inclusive com apoio de aviões, para combater os milhares de focos de incêndio. Em Rondônia, ações do governo do Estado e da Prefeitura da Capital, conseguiram reduzir drasticamente o número de queimadas.

Entre 2024 e 2025, as queimadas na Capital caíram bastante. Em outubro do ano passado, sobre o mesmo período do ano anterior, a queda foi de 85 por cento. Neste ano, com o aumento da pressão contra incendiários, multas, ações preventivas e de educação, a tendência é que caia ainda mais.

Mesmo assim, continuamos sob o risco da fumaça tomar conta de algumas áreas da Capital, pois ela é trazida pelos ventos que sopram do Amazonas para cá.

FÁTIMA CLEIDE INVENTA QUE OS JOVENS DA PERIFERIA TÊM MEDO DA PM. SÓ NÃO DISSE QUE QUEM A TEME SÃO OS BANDIDOS

Não foi uma volta por cima. Foi por baixo. Depois de longos anos sem um mandato, a ex-senadora Fátima Cleide, agora eleita deputada estadual pelo PT de Rondônia, não voltou em grande estilo, como se esperava dela. Pelo contrário. Seus ataques sem pé nem cabeça e totalmente desnecessários pelo contexto, atacando com virulência a Polícia Militar de Rondônia, foram, numa tradução simplória, um tiro de espingarda de dois canos no próprio pé!

Fátima foi ao programa do jornalista e apresentador Fábio Camilo, um dos grandes da imprensa rondoniense e, para surpresa de todos (incluindo o apresentador, que não aceitou calado os ataques) a ex-senadora e agora deputada destilou ódio contra a PM, dizendo que os jovens pobres da periferia estão com medo da Polícia, que tem cancelado muitos CPFs, o que na linguagem policial quer dizer: tem matado jovens.

Certamente por ter vivido muitos anos longe de Rondônia, ela perdeu o feeling por algumas coisas importantes. Entre elas, o enorme respeito que o povo decente de seu Estado e da sua Capital, têm pelo trabalho dedicado da PM. Atacar a PM, como se ela estivesse perseguindo gente de bem e por isso o medo, foi um dos maiores foras que um político daqui deu, nos últimos tempos. E olha que temos exemplos sem fim de bobagens ditas e feitas!

A PM tem feito um grande trabalho no combate ao crime. Só reage quando os bandidos atacam. Repita-se: os bandidos. Fátima podia muito bem ter se informado melhor sobre como anda sua terra, sob o domínio do medo e de facções (por estes temas ela passou longe) antes de falar heresias.

Está pagando caro, recebendo críticas duríssimas nas redes sociais e em sites e, ainda, com nota de repúdio das forças de segurança. Quem fala demais (e fala mal!) dá bom dia a cavalo!

MENOS SECRETARIAS, MAIS TÉCNICOS, MENOS AMIGOS. MAIS SEGURANÇA E PROTEÇÃO ÀS MULHERES: O GOVERNADOR ELEITO FALA DE SEUS PLANOS

Diminuir secretarias; cortar na própria carne, reduzindo o número de comissionados; dar prioridade a um secretariado técnico, onde até algum amigo pode ter vez (“Governo não é ambiente para você apenas dar emprego para amigo) desde que seja um técnico competente. Essas são algumas das decisões anunciadas pelo governador eleito Marcos Rogério, em sua primeira entrevista a uma emissora de TV, desde que foi eleito.

Ao participar de programa na Rede Amazônica/Globo, o governador eleito também garantiu que a segurança pública será tratada como prioridade em seu governo. Entre as seus projetos, está o de reforçar o policiamento em escolas, comércios, bairros, condomínios e áreas rurais, além do combate às facções criminosas.

Mas o combate ao feminicídio e às agressões às mulheres também estarão entre as principais medidas que tomará. Marcos Rogério classificou como “vergonhosos”, os índices de violência contra a mulher no estado e afirmou que pretende colocar em prática medidas para reduzir os casos e tirar Rondônia de alguns dos índices mais negativos do país, neste quesito.

Entre vários outros temas, o Governador eleito falou sobre como pretende administrar, sempre priorizando qualidade técnica, antes de tudo. “O rondoniense está há muito tempo sofrendo com o governo que tem dificuldade, que está paralisado em muitos setores, justamente em razão da ausência de capacidade técnica", analisou.

Menos gente, mais competência. Mais governo, menos política. Mais polícia, mais segurança. Mais gestão. Marcos Rogério começa a dizer a que veio!

QUEM LÉO MORAES VAI SUGERIR PARA O GOVERNO DO SEU ALIADO MARCOS ROGÉRIO? JÁ COMEÇAM A APARECER NOMES

Qual o nome que viria do prefeito Léo Moraes poderia indicar para compor o governo de seu parceiro Marcos Rocha? Obviamente que o der Jaime Gazola para a saúde, seria uma espécie de obviedade. O problema é que Gazola já avisou: não abre mão do seu mandato, recém eleito que foi para a Câmara Federal. Haverá outras possibilidades, embora tudo ainda esteja sendo tratado a portas fechadas e nos bastidores.

Oscar Dias Neto, presidente da Agência Reguladora de Porto Velho, é outro personagem muito próximo a Léo Moraes, que pode, nas conversações políticas, se tornar um nome quente para o futuro governo. É importante destacar que não há conversas oficiais, ao menos publicamente. O que se pode dizer é que o apoio de Léo Moraes, fundamental para que Marcos Rogério desse um show nas urnas na Capital, certamente consolidará a parceria com indicações do Prefeito no futuro governo.

A formação da futura equipe se torna, a partir de agora, um dos principais temas da política regional. Marcos Rogério não fala abertamente sobre o tema, claro, mas está conversando, ouvindo e preparando um time forte, para comandar o Estado. O que se sabe é que ele já decidiu em reduzir o número de secretarias e de cargos comissionados, para começar um enxugamento importante na sua administração.

Outra questão em pauta é a eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. O PL e seus aliados elegeram a grande maioria dos deputados estaduais. A presidência ficará com um forte aliado de Rogério, mas ainda não se sabe quem serão os nomes dos que poderão almejar o comando do Legislativo estadual.

DEPOIS DE MUITOS ANOS, PT FAZ GRANDE MANIFESTAÇÃO NA CAPITAL E LEVA GRANDE PÚBLICO ÀS RUAS

Enquanto isso, o PT decidiu agir em Rondônia. No domingo, um grande público participou da passeata petista pelas ruas do centro da Capital. Foi uma mobilização como não se via há muitos anos, em Porto Velho. E nela não havia apenas as mesmas lideranças de sempre, repetindo as mesmas velhas frases e palavras de ordem. Tinha povo, sim!

Ao contrário do que fizeram petistas em São Paulo, por exemplo, quando destruíram bens públicos, como entradas e estações do metrô e foram filmados e fotografados cheirando cocaína ou fumando maconha, aqui a manifestação foi forte, mas sem qualquer ato que merecesse alguma tipo de crítica. Forte, civilizada e muito maior do que se podia imaginar há até alguns dias atrás.

Como disse o jornalista Rubens Coutinho, em um dos seus muitos vídeos de sucesso divulgados no Instagram, “o PT decidiu tirar a bunda da cadeira e, depois de décadas, fez a maior manifestação em anos”! Depois de perder feio a eleição presidencial e eleger apenas duas deputadas estaduais, os petistas começaram a se mexer, tentando trazer para o lado de Lula um número maior de eleitores.

Não será uma missão simples. A esquerda, em Rondônia, tem tido muitas dificuldades. Mesmo assim, há pequenas vitórias a comemorar. Uma delas é que seu candidato ao Governo, Expedito Netto, foi o terceiro mais votado na Capital, com mais de 24 mil votos, ficando atrás apenas do eleito Marcos Rogério (que teve 134.800) e do ex-prefeito de dois mandatos Hildon Chaves (com 85.892 votos). Também teve a candidata Luciana Oliveira como a quinta mais votada, com 39.750.

Na disputa presidencial, contudo, foi um fracasso. O candidato do PL e da direita, Flávio Bolsonaro, venceu Lula nos 52 municípios do Estado. Aliás, este feito aconteceu somente em Rondônia. Lula teve menos de 26 por cento dos votos.

CANDIDATA DE ARIQUEMES FEZ APENAS NOVE VOTOS PARA A CÂMARA. MAS HOUVE VÁRIAS OUTRAS DECEPÇÕES

Você já ouviu falar em Loide Alves? Ela é de Ariquemes, se diz indígena e teve apenas nove votos para a Câmara Federal, pelo nanico DC, Democracia Cristã. É sua segunda incursão pelas urnas. Na primeira, concorreu à Câmara de Vereadores da sua cidade e teve apenas 28 votos.

Francisca da Silva, também do DC e do interior (a Justiça Eleitoral não informou sua base eleitoral) foi a segunda menos votada. Teve 18 votos, o dobro da sua companheiro de partido Loide Alves.

Mesmo com nome famoso, Fábio Júnior também se deu mal na eleição para federal. Candidato na Capital, ele disputou pelo nanico Psol, recebendo apenas 100 votos.

Dos nomes um pouco mais conhecidos, uma votação muito baixa foi do Dr. Pedraça, personagem histórico do MDB rondoniense. Ele ficou na colocação 81, entre 138 postulantes, com apenas 696 votos.

Decepção mesmo teve Ricardo Frota, que teve excelente votação quando disputou a Prefeitura de Porto Velho, mas que, como candidato à Câmara Federal, teve apenas 930 votos, ficando na 76ª colocação.

Há boas votações, contudo. Como do Pastor Evanildo, com 20. 048; da dra. Tânia Sena, líder dos garimpeiros, que somou 16.137 votos e da vereadora Elias Regina, de Porto Velho, com 15.002.

Entre os que não entraram, mas tiveram boa votação, estão Rafael Fera (o único dos que concorriam à reeleição que hão chegou lá!), que teve 25.462 votos. Depois dele, ficou o petista Anselmo de Jesus, com 21.771 votos e, logo atrás, Jonathas França, do Republicanos, com 20.296.

EDITAL DO DETRAN ABRE LICITAÇÃO PARA NOVAS EMPRESAS DE VISTORIA, O QUE PODE DIMINUIR O CUSTO PARA O CONSUMIDOR

A questão da vistoria de veículos está dando o que falar. Há 14 anos, o governo Confúcio Moura terceirizou os serviços. O atendimento começou com poucas empresas, mas em outras licitações, várias outras foram entrando no grupo. Hoje são 49. O preço médio por vistoria está entre 130 e 140 reais.

O Detran fez recentemente um novo edital de licitação, mas ele foi contestado na Justiça pelas atuais empresas. Embora haja erros no edital, que precisam ser corrigidos, por trás de tudo está a luta das atuais empresas, inclusive movimentando sua entidade nacional, para impedir que outros interessados participem do bolo.

Os prejudicados, um grupo inicialmente de pelo menos oito organizações, tanto da Capital quanto do interior, acusa a estrutura atual de formação de cartel. O Detran abriu novo edital , mas houve contestação por parte das empresas atuais. Uma liminar foi concedida, ao menos até que o edital seja corrigido.

O caso está sendo denunciado no Ministério Público, pela entidade que representa os novos interessados. A informação de que poderá ser aberta uma investigação sobre o assunto, partiu de vários empresários. Um dos líderes é Ronaldo Milani, de Rolim de Moura.

O grupo quer participar do edital e depende agora dos próximos passos para conseguir seu intento. A vantagem para o consumidor é a de mercado: quanto mais concorrência, menor o preço das vistorias. Em breve, se terá mais novidades sobre o assunto.

OS ABSURDOS, AS DECISÕES DESUMANAS E AS PENAS EXAGERADAS: EM BREVE O BRASIL VAI SABER MUITO MAIS SOBRE TUDO ISSO

A decisão inacreditável, inconstitucional e desumana foi revertida pelo próprio autor da heresia. Alexandre de Moraes, que por incrível que pareça, mesmo depois de todas as denúncias contra ele, ainda é ministro (e poderoso) da Suprema Corte, agora autorizou o filho para visitar o pai, que está, adoentado, numa injusta prisão domiciliar.

Dois dias depois de decretar a prisão (outra coisa absurda, do fundo do mundo da incredulidade) de Eduardo Bolsonaro, exilado nos Estados Unidos, embora, mundo afora, ninguém tenha dado bola à decisão, Moraes decidiu que Flávio Bolsonaro pode visitar o pai, Jair Bolsonaro. Mas por tempo restrito e sem falar em política ou divulgar qualquer declaração. Boca fechada!

Tudo o que aconteceu nos últimos anos no Brasil e as maldades do superministro da Suprema Corte, certamente terão julgamento justo a partir do ano que vem, mas, claro, só se Flávio conseguir assumir a Presidência da República, caso vença a eleição que, ao menos até agora, lhe tem sido totalmente favorável.

As prisões do 8 de Janeiro, as mortes de inocentes na cadeia; as penas exageradas contra pessoas que jamais sequer tinham pisado numa Delegacia de Polícia; a narrativa surreal de um golpe de Estado que nunca houve e várias outras questões, serão esclarecidas em breve. E, certamente, o povo brasileiro ficará pasmo com o que vai ficar sabendo!

A menos que, é claro, a maioria do povo brasileiro apoie tudo isso e reeleja Lula em 25 de outubro.

PERGUNTINHA

Qual sua opinião sobre a pesquisa DataFolha que, um dia antes da eleição do Rio de Janeiro dava a vitória ao Governo para Eduardo Paes por oito pontos a mais que Douglas Ruas, que acabou vencendo a disputa ainda no primeiro turno, com quase seis pontos percentuais a mais que seu adversário, ou seja, num erro de 14 por cento?