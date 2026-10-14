Prefeitura realiza I Semana Municipal da Pessoa em Situação de Rua – Projeto Caminho do Cuidado

Por Assessoria

Publicada em 14/10/2026 às 09h01

Cuidar é acolher, ouvir e garantir dignidade! De 19 a 23 de outubro, Ariquemes realiza a I Semana Municipal da Pessoa em Situação de Rua, uma iniciativa voltada ao cuidado, à cidadania e à garantia de direitos das pessoas em situação de rua.

A programação contará com ações de abordagem social, acolhimento, cuidados pessoais, orientações, atendimentos de saúde, atualização do Cadastro Único, distribuição de kits de higiene, roupas, cobertores e alimentação.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMDES, CREAS, CRAS e Cadastro Único, com o apoio de instituições, entidades e parceiros comprometidos com essa causa.

Juntos, fortalecemos a rede de proteção social e construímos caminhos de cuidado, respeito e novas oportunidades.

Projeto Caminho do Cuidado: mais dignidade, acolhimento e cidadania para todos!