Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para os cargos de nutricionista, motorista de veículo pesado e zelador

Por assessoria

Publicada em 14/10/2026 às 08h35

A Prefeitura de Jaru realizou a convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo para os cargos de nutricionista, motorista de veículo pesado e zelador, com atuação na área urbana.

O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (13). Os aprovados têm o prazo de três dias úteis, a contar a partir da data de publicação do edital, para tomarem posse do cargo.

A documentação exigida está descrita no edital e deve ser enviada digitalmente, por meio de peticionamento eletrônico no sistema E-proc.

CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO NA ÍNTEGRA