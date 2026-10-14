Cacoal abre licitações para obras em duas unidades escolares da rede municipal

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 14/10/2026 às 08h45

A Prefeitura de Cacoal publicou dois avisos de concorrência eletrônica para obras em unidades da rede municipal de ensino. Os certames preveem a construção de um muro na EMEIEF Dr. João de Deus, com valor estimado de R$ 437.568,44, e a reforma do piso da Creche Municipal Terezinha Geneci de Oliveira, estimada em R$ 145.493,67.

A obra na escola está vinculada ao Convênio nº 98/2026/PGE-SEDUC, com sessão marcada para 28 de outubro, às 9h. Já a reforma da creche tem recursos associados ao Convênio nº 243/2026/PGE-SEDUC e sessão prevista para 29 de outubro, às 9h.

Somados, os valores estimados dos dois certames chegam a R$ 583.062,11. As sessões estão previstas para ocorrer pela plataforma Licitanet, conforme os avisos publicados no Diário Oficial do Estado.