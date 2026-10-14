Viveiro municipal bate recorde e distribui mais de 5,3 Mil Mudas no mês de setembro 

Por Assessoria

Publicada em 14/10/2026 às 08h38

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU), divulgou o expressivo balanço das ações do Viveiro Municipal no mês de setembro, registrando a marca de 5.351 mudas doadas para a população rolimourense. A iniciativa faz parte de uma política pública contínua da gestão para incentivar o reflorestamento, o paisagismo urbano e a recuperação de áreas degradadas, garantindo mais qualidade de vida, sombra e ar puro para a nossa cidade.

O Viveiro Municipal produz e disponibiliza gratuitamente uma ampla variedade de espécies adaptadas à nossa região. Entre as opções oferecidas para doação estão, mudas nativas e essências florestais: Espécies como Ipê (várias cores), Aroeira, Oiti e Mogno, ideais para reflorestamento, sombreamento e recuperação de áreas. Plantas ornamentais: Espécies variadas para arborização urbana, jardins, praças e quintais e Plantas Medicinais e Aromáticas, opções para cultivo doméstico e hortas comunitárias.

O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, destacou o impacto positivo que o incentivo ao plantio traz para o município.

“Alcançar a marca de mais de 5.300 mudas doadas em um único mês demonstra o compromisso da nossa gestão em transformar Rolim de Moura em uma cidade cada vez mais verde, florida e sustentável. Cada árvore ou planta cultivada representa mais saúde, equilíbrio ambiental e um futuro melhor para os nossos filhos. Quero parabenizar todos os servidores pelo excelente trabalho no Viveiro Municipal e convidar a nossa população a participar, retirar suas mudas e plantar essa semente do bem conosco.”

A Prefeitura de Rolim de Moura convida todos os moradores a participarem dessa corrente pelo meio ambiente. A população interessada pode procurar o Viveiro Municipal na Rua Parnaíba com Avenida Recife, Cidade Alta pelo canal oficial da SEMMADU / Viveiro Municipal via WhatsApp no número (69) 99369-4139.