Por SINTERO

Publicada em 14/10/2026 às 08h22

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) informa que não haverá expediente na sede administrativa nesta sexta-feira, 16 de outubro, em razão das comemorações pelo Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro.

A entidade informa também que a sede social funcionará normalmente, mantendo suas atividades para atender aos filiados e filiadas, conforme o funcionamento habitual do espaço.

O SINTERO agradece a compreensão de todos.