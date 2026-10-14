Ezequiel Neiva fortalece investimentos em infraestrutura e amplia asfaltamento em Cerejeiras

Por Alexandre Almeida

Publicada em 14/10/2026 às 08h10

As obras de asfaltamento no bairro José de Anchieta, em Cerejeiras, estão a todo vapor. O investimento de R$ 7 milhões, destinado pelo mandato do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), vai contemplar ruas do município com pavimentação asfáltica, proporcionando melhores condições de tráfego, mais mobilidade urbana e qualidade de vida para os moradores.

O deputado estadual Ezequiel Neiva destaca que investir em infraestrutura é uma forma de atender às demandas da população e contribuir diretamente para o desenvolvimento dos municípios. Segundo ele, a destinação dos recursos representa o compromisso do mandato com as necessidades da comunidade e com a melhoria das condições de vida dos moradores. “Nosso compromisso é trabalhar para que os investimentos públicos cheguem aos municípios e se transformem em benefícios concretos para a população. O asfaltamento melhora a mobilidade, valoriza os bairros e proporciona mais conforto e segurança para quem vive nessas regiões”, frisou Ezequiel Neiva..





Cerejeiras tem passado por uma transformação nos bairros da cidade com investimento de Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)



O prefeito de Cerejeiras, Sinésio José, também destaca a importância da parceria entre o mandato parlamentar e a administração municipal para viabilizar obras e investimentos que atendam às necessidades da cidade. A união de esforços permite avançar com projetos de infraestrutura e ampliar os benefícios oferecidos à população. “Essa parceria é fundamental para que possamos levar melhorias aos bairros e atender às reivindicações dos moradores. Os investimentos em pavimentação representam um avanço importante para Cerejeiras e demonstram a importância do trabalho conjunto em favor do município”, afirmou Sinésio José.



Além das obras de asfaltamento, Ezequiel Neiva ressalta que o mandato tem contribuído com investimentos em diferentes áreas de Cerejeiras, incluindo educação, saúde, infraestrutura e agricultura familiar. O parlamentar agradeceu à população pela oportunidade de representar o município na Assembleia Legislativa e reforçou a importância de continuar trabalhando em benefício dos moradores.



“Obrigado, Cerejeiras, por ter nos dado essa oportunidade como deputado estadual. São mais de 3,5 km que serão asfaltados, mas também tivemos recapeamento, recursos para a educação, para a saúde, para a agricultura familiar e muitos outros investimentos. Nosso objetivo é continuar trabalhando em parceria com a gestão municipal para atender às demandas da população e contribuir com o desenvolvimento de Cerejeiras”, frisou Ezequiel Neiva.