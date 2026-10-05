Lúcio Mosquini campeão de voto em Rondônia tem a maior votação proporcional do Brasil

Por Assessoria

Publicada em 05/10/2026 às 08h20

Lúcio Mosquini fez história nas eleições de 2026. Com 158.421 votos, o parlamentar foi o deputado federal mais votado da história de Rondônia, alcançando 16,93% dos votos válidos do estado.

Mas a força da votação ultrapassou as fronteiras de Rondônia. Considerando a proporção de votos recebidos em relação ao total de votos válidos de cada estado, Mosquini alcançou a terceira maior votação proporcional do Brasil, ficando atrás apenas de Nikolas Ferreira, de Minas Gerais, e Lucas Polese, do Espírito Santo.

O resultado é reflexo de uma trajetória marcada por pautas diretamente ligadas ao setor produtivo e à defesa do homem do campo.

Nos últimos anos, Mosquini transformou a defesa do produtor rural em uma das principais bandeiras de seu mandato. Uma das lutas que ganhou maior destaque foi contra os chamados embargos remotos, realizados a partir de imagens de satélite, especialmente quando aplicados sem que o produtor tivesse oportunidade de apresentar sua defesa.

Em 2026, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 2.564/2025, de autoria de Mosquini, que estabelece regras para limitar embargos baseados exclusivamente em ferramentas de detecção remota e garantir ao produtor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A atuação não ficou apenas no discurso. Mosquini também apresentou propostas relacionadas à regularização fundiária, segurança jurídica no campo e proteção das atividades produtivas, mantendo uma atuação próxima das demandas apresentadas por produtores rurais de Rondônia e de outras regiões do país.

A votação histórica de 2026, portanto, representa mais do que um número. São 158.421 votos que colocaram Lúcio Mosquini no topo da história eleitoral de Rondônia e entre os maiores desempenhos proporcionais para deputado federal de todo o Brasil.

UM RESULTADO HISTÓRICO

158.421 votos

16,93% dos votos válidos de Rondônia

1º deputado federal mais votado da história do estado

3ª maior votação proporcional do Brasil em 2026

O novo resultado consolida Mosquini para um quarto mandato na Câmara dos Deputados, a partir de fevereiro de 2027.

Da defesa do produtor rural à luta por segurança jurídica no campo, a votação histórica de Lúcio Mosquini representa o tamanho que essas pautas alcançaram nas urnas de Rondônia.