Juiz Eleitoral faz avaliação positiva do processo de votação em Guajará-Mirim e Nova Mamoré

Por Assessoria

Publicada em 05/10/2026 às 08h28

As Eleições 2026 transcorreram de forma tranquila neste domingo, 4 de outubro, em Guajará-Mirim e Nova Mamoré, municípios que integram a área de atuação da 1ª Zona Eleitoral. De acordo com avaliação do juiz eleitoral Gleucival Zeed Estevão, responsável pela condução dos trabalhos juntamente com a equipe da Justiça Eleitoral, as intercorrências registradas ao longo do dia não comprometeram a normalidade do pleito.

Desde as primeiras horas da manhã, equipes da Justiça Eleitoral acompanharam o funcionamento dos locais de votação, incluindo seções instaladas na área urbana, distritos, comunidades ribeirinhas e indígenas da região.

Pouco antes do encerramento da votação, previsto para as 16h no horário local, o juiz eleitoral Gleucival Zeed Estevão realizou diligências em locais de votação de Guajará-Mirim. A convite do magistrado, o radialista e jornalista João Teixeira, representando a Rondônia FM 89,9 e o site Guajará Notícias, acompanhou parte da fiscalização.

Entre os locais visitados estavam o Instituto Estadual de Educação Paulo Saldanha e a Escola Municipal Professora Maria Liberty de Freitas, no bairro Jardim da Esmeralda. Durante as diligências, foram observados o andamento da votação, a movimentação dos eleitores e o trabalho desenvolvido pelas equipes responsáveis pelas seções eleitorais.

Segundo a avaliação apresentada pelo magistrado, os trabalhos transcorreram dentro do planejamento estabelecido pela Justiça Eleitoral. As intercorrências verificadas durante o dia foram consideradas pontuais, sem gravidade suficiente para prejudicar o andamento da votação.

O acompanhamento também abrangeu informações provenientes de Nova Mamoré, dos distritos e das localidades de difícil acesso, incluindo comunidades ribeirinhas e indígenas sob jurisdição da 1ª Zona Eleitoral.

COBERTURA DA RONDÔNIA FM 89,9

A Rondônia FM 89,9 realizou cobertura especial das Eleições 2026 durante todo o domingo. Parte da equipe permaneceu nos estúdios, enquanto repórteres acompanharam a movimentação em diferentes locais de votação, levando aos ouvintes informações sobre o desenvolvimento do processo eleitoral na região.

A cobertura prosseguiu até o encerramento da votação, acompanhando os principais acontecimentos registrados durante o pleito na chamada Pérola do Mamoré.

Ao final dos trabalhos de votação, a avaliação da autoridade eleitoral foi positiva: Guajará-Mirim e Nova Mamoré concluíram essa etapa do processo eleitoral dentro da normalidade, sem registro, até aquele momento, de ocorrência de maior gravidade capaz de comprometer a regularidade do pleito.

Com o fechamento das seções eleitorais, os trabalhos passaram para as etapas subsequentes previstas pela Justiça Eleitoral, incluindo a transmissão dos dados e a totalização dos votos.