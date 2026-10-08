Jean Mendonça destina R$ 330 mil em emenda para pequenos produtores rurais de São Felipe

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/10/2026 às 08h20

Recursos destinados pelo deputado estadual do PL à Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Linha Projetada têm como objetivo ampliar a estrutura e melhorar as condições de trabalho na agricultura familiar

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Linha Projetada (ASPROLJE), em São Felipe D’Oeste, foi contemplada com uma emenda parlamentar de R$ 330 mil destinada pelo deputado estadual Jean Mendonça, do Partido Liberal (PL). O investimento tem como finalidade proporcionar melhores condições de trabalho aos agricultores familiares atendidos pela entidade.

Segundo o parlamentar, os recursos foram direcionados à associação para fortalecer a estrutura disponível aos produtores rurais do município. A iniciativa também busca ampliar o apoio às atividades desenvolvidas pelas famílias que trabalham no campo.

Ao anunciar a destinação da emenda, Jean Mendonça destacou a participação da agricultura familiar na economia de Rondônia. Para o deputado, o fortalecimento dos pequenos produtores está relacionado ao desenvolvimento econômico do estado e à autonomia de quem exerce atividades agrícolas.

O parlamentar também ressaltou que o investimento representa uma forma de apoiar quem trabalha diariamente na produção rural. Em sua manifestação, associou a valorização dos agricultores ao futuro econômico de Rondônia e reafirmou o compromisso de continuar atuando em benefício dos municípios rondonienses.