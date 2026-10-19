Inscrições para cursos profissionalizantes remotos na área de gestão estão abertas até quinta-feira, 22, em Rondônia

Por João Albuquerque

Publicada em 19/10/2026 às 11h26

Cursos na área de gestão ganham cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Quem se capacita na área administrativa fica habilitado para ocupar estratégicos postos em empresas e motivado para abrir o próprio negócio. Diante do leque de oportunidades que essa formação garante aos estudantes, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) oferta para todos os municípios rondonienses vários cursos remotos voltados ao mundo corporativo. As inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (22), no link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/processo-seletivo-para-preenchimento-de-vagas-nos-cursos-de-formacao-inicial-e-qualificacao-profissional-cursos-remotos-inscricoes-14-10-2026-a-22-10-2026/

Vantagens de estudar gestão

Desenvolvimento de Liderança: preparam para assumir cargos de supervisão, gerência, diretoria ou presidência, ensinando a lidar com conflitos e motivar equipes.

Visão Sistêmica do Negócio: conectam diferentes áreas como finanças, marketing, recursos humanos e logística — permitindo entender como cada setor afeta o resultado final.

Tomada de Decisão Baseada em Dados: fornecem ferramentas analíticas e contábeis para controlar custos, gerenciar fluxo de caixa e planejar estratégias com menor margem de erro.

Networking e Contatos: ampliam a rede de relacionamentos profissionais com outros alunos, professores e especialistas do mercado.

Empregabilidade e Diferencial Competitivo: destacam o currículo em processos seletivos e abrem portas para promoções ou empreendedorismo próprio.

Avanço tecnológico motiva estudantes a se atualizar diante das inovações

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ensino profissionalizante tem um papel fundamental nos avanços que o estado vem tendo em diversos segmentos econômicos, porque mão de obra qualificada além de fortalecer os empreendimentos locais atrai novos investimentos. “Os investimentos que a gestão estadual vem fazendo em educação profissional gera benefícios diretos para estudantes, trabalhadores, empresas e a população, que contam com produtos e serviços de qualidade”, evidenciou.

O ensino online tornou-se uma porta de entrada para a formação profissional. Depois que fez o curso remoto de Auxiliar Administrativo, o estudante Thalyson Castro Carneiro, 17 anos, matriculou-se no Curso Técnico em Informática e destacou o aprendizado que adquiriu sobre gestão. “Aprendi entre outros conteúdos como as empresas funcionam, os deveres e direitos do colaborador e como funciona banco de dados”, enumerou o morador do Bairro Nova Esperança, que concilia os cursos profissionalizantes com as aulas do 3º ano do ensino médio.

A presidente do Idep, Iasmin Brandão Nogueira, avalia que o ensino online além de qualificar profissionalmente o estudante serve como um incentivo para quem planeja mudar o foco da sua carreira. “Com as transformações em cursos no mundo do trabalho muitos profissionais estão mudando de área para se adequar a novas ocupações que surgem no cenário atual”, ressaltou.

CURSOS OFERTADOS

Atendimento ao Público

Relações Interpessoais

Contabilidade Básica

Fundamentos da Administração

Planejamento Estratégico

Gestão de Pessoas

Gestão da Qualidade I e II

Empreendedorismo

Cálculos Financeiros e Estatísticos

Organização de Sistemas e Métodos

Auxiliar Administrativo

Ética, Saúde e Segurança no Trabalho

Introdução à Segurança do Trabalho