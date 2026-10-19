Inscrições para cursos profissionalizantes remotos na área de gestão estão abertas até quinta-feira, 22, em Rondônia

Cursos na área de gestão ganham cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Quem se capacita na área administrativa fica habilitado para ocupar estratégicos postos em empresas e motivado para abrir o próprio negócio. Diante do leque de oportunidades que essa formação garante aos estudantes, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) oferta para todos os municípios rondonienses vários cursos remotos voltados ao mundo corporativo. As inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (22), no link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/processo-seletivo-para-preenchimento-de-vagas-nos-cursos-de-formacao-inicial-e-qualificacao-profissional-cursos-remotos-inscricoes-14-10-2026-a-22-10-2026/
Vantagens de estudar gestão
Desenvolvimento de Liderança: preparam para assumir cargos de supervisão, gerência, diretoria ou presidência, ensinando a lidar com conflitos e motivar equipes.
Visão Sistêmica do Negócio: conectam diferentes áreas como finanças, marketing, recursos humanos e logística — permitindo entender como cada setor afeta o resultado final.
Tomada de Decisão Baseada em Dados: fornecem ferramentas analíticas e contábeis para controlar custos, gerenciar fluxo de caixa e planejar estratégias com menor margem de erro.
Networking e Contatos: ampliam a rede de relacionamentos profissionais com outros alunos, professores e especialistas do mercado.
Empregabilidade e Diferencial Competitivo: destacam o currículo em processos seletivos e abrem portas para promoções ou empreendedorismo próprio.
Avanço tecnológico motiva estudantes a se atualizar diante das inovações
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ensino profissionalizante tem um papel fundamental nos avanços que o estado vem tendo em diversos segmentos econômicos, porque mão de obra qualificada além de fortalecer os empreendimentos locais atrai novos investimentos. “Os investimentos que a gestão estadual vem fazendo em educação profissional gera benefícios diretos para estudantes, trabalhadores, empresas e a população, que contam com produtos e serviços de qualidade”, evidenciou.
O ensino online tornou-se uma porta de entrada para a formação profissional. Depois que fez o curso remoto de Auxiliar Administrativo, o estudante Thalyson Castro Carneiro, 17 anos, matriculou-se no Curso Técnico em Informática e destacou o aprendizado que adquiriu sobre gestão. “Aprendi entre outros conteúdos como as empresas funcionam, os deveres e direitos do colaborador e como funciona banco de dados”, enumerou o morador do Bairro Nova Esperança, que concilia os cursos profissionalizantes com as aulas do 3º ano do ensino médio.
A presidente do Idep, Iasmin Brandão Nogueira, avalia que o ensino online além de qualificar profissionalmente o estudante serve como um incentivo para quem planeja mudar o foco da sua carreira. “Com as transformações em cursos no mundo do trabalho muitos profissionais estão mudando de área para se adequar a novas ocupações que surgem no cenário atual”, ressaltou.
CURSOS OFERTADOS
Atendimento ao Público
Relações Interpessoais
Contabilidade Básica
Fundamentos da Administração
Planejamento Estratégico
Gestão de Pessoas
Gestão da Qualidade I e II
Empreendedorismo
Cálculos Financeiros e Estatísticos
Organização de Sistemas e Métodos
Auxiliar Administrativo
Ética, Saúde e Segurança no Trabalho
Introdução à Segurança do Trabalho
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