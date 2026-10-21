Homem é atingido por golpes de faca e esposa é apontada como suspeita

Por jaruonline.com

Publicada em 21/10/2026 às 08h40

Um homem ficou ferido após ser atingido por golpes de faca na tarde desta terça-feira (20), no bairro Jardim Europa, nas proximidades da Linha 627, em Jaru (RO).

A suspeita é de que os golpes tenham sido desferidos pela própria esposa da vítima.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou o homem com ferimentos provocados por arma branca. Após receber os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Jaru para atendimento médico.

A Polícia Militar também esteve no endereço, onde colheu informações sobre o ocorrido e registrou a ocorrência.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do homem nem sobre o que teria provocado a situação. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes, que poderão esclarecer as circunstâncias da ocorrência.