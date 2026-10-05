Fátima Cleide é eleita Deputada Estadual de Rondônia e inicia uma nova caminhada na Assembleia Legislativa

Por Assessoria

Publicada em 05/10/2026 às 08h10

Fátima Cleide, Deputada Estadual. Uma nova história começa agora!

Após uma campanha marcada pelo diálogo, pela defesa da educação, da juventude, da cultura e dos direitos sociais, Fátima Cleide está de volta à Assembleia Legislativa de Rondônia.

Fátima Cleide foi eleita Deputada Estadual de Rondônia neste domingo (4), confirmando nas urnas o reconhecimento de uma trajetória política marcada pela defesa dos direitos da população e pelo compromisso com o desenvolvimento do estado.

A vitória representa também o retorno de uma liderança conhecida pela atuação em pautas como educação, juventude, cultura, inclusão e justiça social.

Durante a campanha, Fátima reafirmou seu compromisso com Rondônia e apresentou propostas voltadas à ampliação das oportunidades para os jovens, fortalecimento da educação pública, acesso à cultura e defesa dos direitos sociais.

Sua trajetória política também é marcada pela participação em importantes conquistas nacionais e pela defesa de políticas públicas voltadas à juventude e à educação.

Com o resultado das urnas, Fátima Cleide retorna ao Parlamento Estadual com a missão de representar os Rondonienses e transformar em ações concretas os compromissos assumidos durante a campanha.

“É uma nova caminhada, construída com coragem, experiência, compromisso e, acima de tudo, com o desejo de continuar trabalhando por Rondônia.”

A eleição marca um novo capítulo na trajetória de Fátima Cleide e abre caminho para uma atuação renovada na Assembleia Legislativa, com foco na construção de um estado mais justo, inclusivo e com mais oportunidades para todos.