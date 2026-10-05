Cacoal inicia cadastramento de feirantes para o Programa Vale Feira

Por Assessoria

Publicada em 05/10/2026 às 08h34

A Prefeitura de Cacoal inicia nesta segunda-feira, 5 de outubro, o cadastramento de feirantes interessados em participar do Programa Vale Feira, iniciativa criada para ampliar o acesso dos servidores municipais aos produtos comercializados nas feiras do município e, ao mesmo tempo, estimular a economia local.

servidores municipais poderão ser beneficiados - 2.700

estimativa de movimentação por mês - R$ 300 mil

De acordo com as informações divulgadas pela administração municipal, o programa deve beneficiar cerca de 2.700 servidores públicos municipais e movimentar aproximadamente R$ 300 mil por mês no comércio realizado pelos feirantes participantes.

A proposta é fazer com que os recursos destinados ao benefício circulem dentro do próprio município, alcançando produtores, agricultores familiares e comerciantes que atuam diretamente nas feiras de Cacoal.

Incentivo à agricultura familiar

Com o cadastramento, os feirantes habilitados poderão integrar a rede de estabelecimentos autorizados a receber o Vale Feira. A expectativa é ampliar as oportunidades de comercialização para quem produz no município, além de fortalecer a agricultura familiar e incentivar o consumo de produtos locais.

A iniciativa também busca valorizar as feiras livres como importantes espaços de geração de renda, abastecimento da população e movimentação econômica.

Feirantes devem ficar atentos ao cadastramento

Os interessados devem observar os procedimentos, documentos e critérios estabelecidos pela Prefeitura de Cacoal para efetuar o cadastramento e participar do programa.