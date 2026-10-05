Cirone Deiró agradece 134 mil votos e reafirma compromisso de continuar trabalhando por Rondônia

Por Edna Okabayashi

Publicada em 05/10/2026 às 15h53

Deputado destaca a caminhada ao lado de Hildon Chaves, agradece o apoio recebido nos municípios e afirma que o resultado de Noeli Deiró nas urnas representa o reconhecimento ao trabalho realizado em favor da população



O deputado estadual Cirone Deiró, candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Hildon Chaves, agradeceu os 134.355 votos recebidos pela coligação União Progressista nas eleições deste domingo. Ao avaliar o resultado das urnas, Cirone destacou que a candidatura foi a última a ser lançada na disputa pelo Governo de Rondônia e que, em apenas cinco meses, ele e Hildon percorreram diferentes regiões do estado para ouvir a população e apresentar propostas para o desenvolvimento dos municípios.



Com mais de R$ 150 milhões em recursos destinados aos municípios, associações rurais e instituições que atendem pessoas com deficiência, Cirone destacou-se na atual legislatura pela atuação municipalista e pela defesa de setores como agricultura familiar, cafeicultura, saúde, educação e inclusão. Segundo ele, esse trabalho contribuiu para sua escolha como candidato a vice-governador e também se refletiu na votação de sua esposa, Noeli Deiró, que recebeu 13.983 votos na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa. “A votação da Noeli demonstra o reconhecimento da população ao trabalho que realizamos na Assembleia Legislativa e à presença que mantivemos nos municípios ao longo desses anos”, avaliou.



Cirone fez questão de agradecer às famílias que receberam o candidato ao governo Hildon Chaves e ele durante a campanha, assim como produtores rurais, trabalhadores do campo e da cidade, comerciantes, lideranças e representantes de associações que participaram das agendas realizadas em diferentes regiões de Rondônia. “Obrigado a cada família que abriu as portas de sua casa e dividiu conosco seus sonhos e suas preocupações. Obrigado por nos ouvirem e por permitirem que estivéssemos tão próximos. Essa caminhada reforçou ainda mais a certeza de que há muito trabalho a ser feito. Continuaremos perto das pessoas, defendendo quem produz, quem precisa de oportunidades e quem espera mais presença e respeito do poder público”, afirmou.

Para Cirone, o encerramento da eleição não representa o fim do compromisso assumido com a população. O parlamentar garantiu que continuará trabalhando pelos 52 municípios e defendendo ações capazes de gerar oportunidades, melhorar a qualidade de vida e fortalecer a economia de Rondônia. “A eleição terminou, mas o nosso compromisso com os rondonienses continua. Rondônia sempre poderá contar com o meu trabalho e da Noeli. Temos um compromisso com cada família, cada empresário, trabalhador, produtor rural e agricultor que acredita que é possível construir um estado melhor”, destacou.



Cirone também ressaltou que os investimentos realizados ao longo de seu mandato, especialmente na agricultura familiar e na cafeicultura, continuarão produzindo resultados nos próximos anos, contribuindo para a geração de emprego, renda e desenvolvimento nos municípios rondonienses.