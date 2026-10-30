Alerta de chuvas intensas e forte calor marcam a sexta-feira na Região Norte

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 30/10/2026 às 08h00

A sexta-feira, 30 de outubro, começa com tempo bastante instável e abafado em quase toda a extensão da Região Norte do Brasil. A combinação de temperaturas elevadas registradas logo nas primeiras horas do dia com a alta disponibilidade de umidade vinda da Bacia Amazônica favorece a formação rápida de nuvens muito carregadas, que ganham força a partir do meio-dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantém um Aviso Meteorológico de Chuvas Intensas (Alerta Amarelo) válido para este dia 30, cobrindo o sul e oeste do Amazonas, todo o estado do Acre, o centro-sul de Rondônia, o sul do Pará e o centro-oeste do Tocantins.

Estão previstas precipitações com volumes entre 20 e 30 mm/h ou acumulados diários de até 50 mm, acompanhadas de ventos intensos com rajadas variando de 40 a 60 km/h. Em Manaus (AM), a capital amazonense terá um dia de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas a qualquer hora, com mínima de 27°C e máxima atingindo os 35°C. Nos municípios do interior do estado, como Tefé, Coari e Tabatinga, o risco de temporais localizados é ainda mais elevado durante a tarde, exigindo atenção de ribeirinhos e operadores de embarcações fluviais.

Em Belém (PA) e no interior paraense, o padrão se repete: predomínio de nebulosidade, ventos fracos a moderados e máxima de 35°C, com a umidade relativa do ar atingindo picos de 94%. Por outro lado, em Boa Vista (RR), o sol brilha forte entre poucas nuvens e o calor atinge marcas extremas de 38°C, enquanto a umidade relativa cai para 40% nas horas mais quentes, aumentando a necessidade de hidratação contínua e atenção à agricultura irrigada.

Já nas capitais Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO), assim como nos municípios de Cruzeiro do Sul (AC) e Ji-Paraná (RO), as pancadas de chuva surgem acompanhadas de descargas elétricas e trovoadas isoladas, registrando temperaturas máximas de 34°C e 33°C, respectivamente. Em Palmas (TO), a máxima fica em torno de 30°C, com pancadas de chuva isoladas e ventos de fracos a moderados.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: Sul e oeste do AM, todo o estado do AC, centro-sul de RO, sul do PA e centro-oeste do TO.

Validade: Sexta-feira, 30/10/2026, com vigência contínua.

Principais riscos: Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais nas zonas urbanas e descargas elétricas nas áreas rurais e calhas de rios.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).