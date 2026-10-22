AFAG realiza 23º Encontro dos Filho e Amigos de Guajará-Mirim com apoio da prefeitura

Por Guajará Notícias/João Teixeira

Publicada em 22/10/2026 às 08h48

A Associação dos Filhos e Amigos de Guajará-Mirim (AFAG), com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SEMCET), realizará, nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2026, o 23º Encontro dos Filhos e Amigos de Guajará-Mirim, um dos tradicionais eventos de confraternização e valorização da história do município.

A solenidade de abertura está prevista para sexta-feira, 13 de novembro, a partir das 8h, no pátio do Palácio Pérola do Mamoré, sede da Prefeitura Municipal, marcando o início de três dias dedicados à integração, à amizade e ao reencontro de gerações.

O encontro nasceu do desejo de reunir pessoas que, por motivos profissionais, familiares ou particulares, deixaram Guajará-Mirim para construir suas trajetórias em outras cidades de Rondônia, estados brasileiros e até mesmo no exterior, mas que mantêm vivos os laços afetivos com sua terra natal.

Ao longo dos anos, o evento consolidou-se como uma oportunidade de reviver lembranças, reencontrar amigos de infância, fortalecer amizades e preservar a identidade histórica e cultural da conhecida Pérola do Mamoré.

Além das atividades de confraternização, o encontro também contempla ações de caráter social, incluindo momentos de convivência na Casa São Vicente de Paulo, conhecida como Casa do Ancião, onde os participantes compartilham o tradicional chá com prosa, proporcionando atenção, acolhimento e solidariedade aos idosos.

Em contato com o jornalista e radialista João Teixeira, do portal Guajará Notícias, integrantes da diretoria da AFAG demonstraram entusiasmo com os preparativos para a 23ª edição, destacando a expectativa de receber filhos e amigos do município para mais uma celebração de amizade e pertencimento.

O apoio da administração municipal, por meio da SEMCET, reforça a importância da parceria institucional na preservação das tradições, no fortalecimento dos vínculos comunitários e na valorização da memória de Guajará-Mirim.

Mais do que uma confraternização, o Encontro dos Filhos e Amigos representa o reencontro com as próprias origens, resgatando histórias, emoções e lembranças que atravessam gerações.

O portal Guajará Notícias deseja aos organizadores e participantes três dias de alegria, harmonia e momentos inesquecíveis na querida Pérola do Mamoré.