Ações de crédito rural mobilizam quase R$ 200 milhões em propostas para agricultura familiar em Rondônia

Por Wania Ressutti

Publicada em 26/10/2026 às 14h25

O acesso ao crédito rural tem se consolidado como uma das principais frentes de atuação do governo de Rondônia, por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO). Com a intensificação dos atendimentos nos últimos meses, a instituição alcançou R$ 199.299.836,91 milhões em propostas de microcrédito rural, que se encontram em diferentes fases de tramitação. Desse total, R$ 102.629,00 mil já haviam sido contratados até 23 de outubro de 2026.

Os resultados abrangem cerca de 13 mil projetos/famílias incluindo as comunidades tradicionais – indígenas, quilombolas, extrativistas, pescadores, mulheres e jovens rurais atendidas pelo microcrédito rural, demonstrando o avanço das ações da Autarquia para aproximar os agricultores familiares das políticas públicas de financiamento oferecidas pelo governo, criando condições para investir na produção, ampliar a renda e melhorar a qualidade de vida no campo.

As demais linhas de crédito são disponibilizadas pelo Banco da Amazônia, por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO); Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), nas categorias Pronaf Mais Alimento e Pronaf Eco; Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), beneficiando 49 famílias em um total de R$ 3.958 milhões; e, pelo Banco do Brasil, onde foram elaborados 81 projetos totalizando um montante de R$ 6.439 milhões.

O atendimento nas comunidades fortalecem a estratégia de aproximação, tornando os serviços mais acessíveis

A intensificação dos trabalhos, com mutirões e atendimento direto nas comunidades rurais, reforça a estratégia de levar os serviços até as famílias que trabalham no campo, facilitando o acesso às informações, à elaboração dos projetos e aos procedimentos necessários para a contratação dos financiamentos.

O diretor-presidente da Emater-RO, Alessandro Pedralli da Silva, destacou que “realizar mutirões em vários locais do estado e chegar com muita intensidade com o crédito rural, especialmente o microcrédito, tem feito a diferença na vida das famílias rurais.”

OPORTUNIDADES PARA QUEM PRODUZ

O avanço do microcrédito rural integra os esforços do governo de Rondônia para fortalecer a agricultura familiar, ampliar a inclusão produtiva e estimular o desenvolvimento econômico dos municípios. A iniciativa articula o acesso ao financiamento com os serviços de assistência técnica e extensão rural, fundamentais para que os investimentos atendam às necessidades de cada propriedade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o fortalecimento da agricultura familiar passa pelo acesso ao crédito e à assistência técnica, garantindo dignidade, desenvolvimento regional e mais oportunidades para as famílias rurais.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRADA

Mais do que encaminhar propostas de financiamento, a Emater-RO desempenha um papel estratégico na aproximação entre as políticas públicas e a realidade dos agricultores. Por meio dos extensionistas, as famílias recebem orientações sobre as linhas de crédito disponíveis, os critérios de enquadramento, a elaboração dos projetos e a aplicação dos recursos financiados.

Esse acompanhamento é essencial para que o crédito se transforme em investimento produtivo. Com planejamento e orientação técnica, os produtores podem melhorar a estrutura das propriedades, adquirir equipamentos e insumos, diversificar atividades, ampliar a produção e buscar alternativas para aumentar a renda familiar.

A parceria com instituições financeiras agiliza os procedimentos e amplia o acesso dos agricultores familiares ao microcrédito rural

A presença dos técnicos nas comunidades também contribui para identificar demandas, esclarecer dúvidas e reduzir dificuldades que muitas vezes impedem os agricultores de acessar o financiamento. Ao aproximar os serviços das famílias, a extensão rural ajuda a transformar necessidades em projetos e projetos em oportunidades de desenvolvimento.

O fortalecimento dessa política pública está diretamente relacionado à atuação integrada da assistência técnica e do crédito rural. A Emater-RO intensifica a elaboração das propostas e aproxima os serviços dos produtores. O financiamento, aliado à assistência técnica, ao planejamento e ao acompanhamento é fundamental para fortalecer a produção, gerar renda e promover o desenvolvimento rural em Rondônia.

ACESSO AO MICROCRÉDITO

Um dos avanços nesse trabalho é a parceria entre a Emater-RO e o Banco da Amazônia, formalizada por meio de Termo de Cooperação Técnica em março de 2026. O acordo busca agilizar os procedimentos e ampliar o acesso dos agricultores familiares ao microcrédito rural, especialmente por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), na linha B. Pelo termo de cooperação, a Emater-RO atua na recepção e no encaminhamento de propostas de abertura de contas, na emissão de instrumentos de pagamento e na elaboração e análise de propostas de crédito, entre outras atribuições previstas no plano de trabalho. A utilização de ferramentas digitais também integra os esforços para tornar o processo mais ágil e aproximar o atendimento das propriedades rurais.

A linha de microcrédito contempla agricultores familiares que atendam aos critérios do programa, incluindo públicos, como: mulheres e jovens rurais, indígenas, quilombolas, extrativistas e pescadores artesanais, conforme as regras de enquadramento aplicáveis. Os recursos podem financiar investimentos em atividades agrícolas, pecuárias, pesca artesanal, extrativismo e outras iniciativas produtivas desenvolvidas no meio rural. Dessa forma, o crédito contribui para ampliar as possibilidades de produção, incentivar novos empreendimentos e fortalecer atividades que sustentam a economia das comunidades.

Agricultores familiares interessados em acessar o microcrédito rural podem procurar o escritório local da Emater-RO em seu município para receber orientações sobre as linhas de financiamento, os critérios de enquadramento e os procedimentos para elaboração das propostas.

Fotos: Manolo Keller e Irene Mendes