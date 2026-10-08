Acelero Enem: Escola do Legislativo oferece videoaulas gratuitas em plataforma on-line

Por Isabela Gomes

Publicada em 08/10/2026 às 08h10

Apresentação da Elero destaca ação de capacitação realizada na Terra Indígena Roosevelt. (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), por meio da Escola do Legislativo (Elero), oferece aulas gratuitas de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em sua plataforma de streaming. A modalidade on-line do Acelero Enem permite estudar a distância, ampliando o acesso aos conteúdos para quem não consegue participar dos aulões presenciais.



Em entrevista na terça-feira (6), o diretor-geral da Escola, Welys Assis, informou que a plataforma ainda não reúne todas as aulas planejadas, mas que os conteúdos das demais disciplinas devem ser disponibilizados até o fim de outubro. Atualmente, estão disponíveis 11 vídeos, com aulas de redação, química, física e geografia.



O estudante pode escolher as aulas conforme sua necessidade, sem seguir uma ordem obrigatória. “Então, essas aulas estão no aplicativo, que está disponível para qualquer pessoa”, afirmou Welys. A oferta digital complementa a trajetória do programa, que realizou dez aulões presenciais em 2025, na capital e no interior. As gravações desses encontros também permanecem disponíveis no YouTube da Assembleia.



Plataforma reúne conteúdos de capacitação



Além do Acelero Enem, o aplicativo Elero reúne conteúdos de qualificação profissional e desenvolvimento pessoal. Durante a entrevista, o diretor apresentou cursos sobre gestão de contratos, inteligência artificial, gestão financeira, comunicação assertiva para lideranças, cuidado de idosos e cultivo de horta. O catálogo está sendo ampliado com a inclusão de novas aulas.



Aplicativo Elero permite acessar videoaulas do Acelero Enem e conteúdos de capacitação



A atuação da Escola também contempla servidores públicos, estudantes, profissionais e a população em geral. Sua grade de 2026 reúne 40 opções de cursos, oficinas e palestras, com temas como informática, fotografia, edição de vídeos pelo celular, atendimento ao público, primeiros socorros, educação financeira e empreendedorismo digital. Essa relação corresponde à oferta geral da instituição, que desenvolve atividades presenciais e digitais.



Entre maio e agosto de 2026, a Elero realizou 86 ações de capacitação na sede, em Porto Velho, e em diferentes municípios de Rondônia. Conforme levantamento encaminhado pela Escola à Secretaria de Planejamento e Orçamento da Assembleia, foram ofertadas 10.800 vagas, com 9.155 inscritos e 6.143 concluintes. Os dados abrangem cursos, oficinas e outras ações formativas realizadas no período.



Segundo Welys, a plataforma pode ser utilizada em celulares, tablets, computadores, notebooks e smart TVs. O diretor também informou que é possível baixar aulas para assistir posteriormente sem conexão com a internet. Nos cursos virtuais, a emissão do certificado ocorre automaticamente após a conclusão do conteúdo.



Para acessar os conteúdos educacionais, o público deve procurar o aplicativo Elero (android e iphone), distinto do “Fala Deputado”. Dúvidas sobre acesso e utilização podem ser encaminhadas por meio de mensagem direta no instagram oficial da escola. A secretaria da instituição também atende em horário comercial, de segunda a sexta-feira.



Foto: Thyago Lorentz