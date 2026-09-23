Zelensky diz na ONU que Putin quer ampliar a guerra na Europa e acusa a Rússia de usar soldados de 47 países

Por G1

Publicada em 23/09/2026 às 15h30

O presidente da Ucrânia, Volodymyr, afirmou em seu discurso na Assembleia Geral da ONU que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pretende ampliar a guerra para outros países europeus, incluindo territórios da Otan.

Segundo Zelensky, governos europeus receberam informações de inteligência sobre possíveis intenções russas.

“Há semanas, os europeus alertam que a Rússia pode ir mais longe na Europa, até mesmo em território da Otan”, afirmou o presidente de Ucrânia, acrescentando que os líderes europeus têm informações sobre as intenções russas.

Zelensky também afirmou que a Rússia utiliza cidadãos de outros países no conflito. Segundo ele, há pessoas de 47 países envolvidas na guerra ao lado das forças russas. Algumas das nações mencionadas foram:

Gana

Nepal

Tadjiquistão

Índia

Iêmen

Quênia

Zimbábue

Cuba

Belarus

Sudão

África do Sul

Zelensky afirmou ainda que alguns estrangeiros chegam à Rússia por meio de "enganos e artimanhas" e acabam enviados para o campo de batalha.

“Quero falar diretamente a todos os representantes desses 47 países. Vocês sabem o que a Rússia está fazendo com seu povo. São seus cidadãos. Cuidem deles e não permitam que acabem em outra frente. Não deixem Putin arrastá-los para esta guerra”, disse.

Guerra na Europa

No discurso desta quarta-feira (23), o ucraniano afirmou que a Rússia conquistou pouco mais de 1 mil km² de território ucraniano neste ano, apesar das perdas. Segundo ele, parte dessas áreas já foi retomada pelas forças ucranianas.

Ao longo do discurso, Zelensky voltou a acusar Putin de buscar novos territórios além das áreas atualmente ocupadas. Ele citou Donetsk, Odessa e Kharkiv e afirmou que a

O presidente também defendeu novas sanções contra Moscou e medidas para reduzir as receitas russas utilizadas no financiamento da guerra. Segundo Zelensky, países que mantêm comércio com a Rússia dão ao conflito mais tempo para continuar.

Zelensky chegou à Assembleia Geral na última terça (22) em meio à continuidade da guerra iniciada pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022. O conflito permanece sem um acordo de paz, enquanto Estados Unidos, países europeus e outras nações discutem formas de encerrar as hostilidades.