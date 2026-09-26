Tropeço da Seleção Brasileira; Expansão da NFL; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 26/09/2026 às 10h27

Seleção - Atuação apagada e novo tropeço da Amarelinha! No primeiro compromisso após a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira fez partida fraca e buscou o empate em 1 a 1 com a Austrália no último lance, em Townsville. Carlo Ancelotti manteve o esquema com quatro atacantes, mas o time sofreu sem criação no meio-campo e viu estrelas como Vini Jr. e Endrick apagadas.

Os australianos saíram na frente com gol de falta de Irankunda na etapa final. Sem reagir taticamente, o Brasil foi salvo pelo iluminado Rayan, que desviou de cabeça aos 49 minutos para evitar a derrota. As duas seleções voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (29), às 7h, em Brisbane.

NFL - O futebol americano é um fenômeno no Brasil! Com 36 milhões de interessados, o país se consolidou como o segundo maior mercado da NFL fora dos Estados Unidos, atrás apenas do México. A paixão do público brasileiro fez a liga instalar um escritório fixo por aqui com a meta de colocar o esporte no Top 5 nacional nos próximos sete anos.

Após duas edições históricas na Neo Química Arena, o Brasil recebe jogos pelo terceiro ano seguido, agora no icônico Maracanã. Impulsionada pelo sucesso nas redes sociais — superando mercados como Alemanha e Reino Unido — e parcerias de mídia com a Globo e streamers, a NFL fincou raízes definitivas em solo brasileiro!

Tabelinha Rondoniense

Aulão gratuito, passeio ciclístico e karatê internacional.

Setembro em movimento - O projeto Setembro em Movimento continua promovendo saúde e qualidade de vida na capital rondoniense! Nesta terça-feira (22), o Quintal do Madeira recebe um aulão gratuito de Fit Dance em parceria com a Smart Fit, das 18h às 20h, reunindo ritmos nacionais e internacionais para todas as idades.

A iniciativa gratuita do Porto Velho Shopping transforma os espaços do empreendimento em ponto de encontro para a prática esportiva, já tendo oferecido aulas de Taekwondo, Jiu-Jitsu, Zumba e Yoga. O projeto segue até o fim do mês reforçando o incentivo a hábitos saudáveis e à convivência comunitária de forma leve e divertida!

Bike Tour - Esporte e história caminham juntos na comemoração dos 112 anos de Porto Velho! Neste domingo (27), a capital recebe o Bike Tour, passeio ciclístico gratuito que também celebra o Dia Mundial do Turismo. A concentração será às 7h30 no Mercado Cultural, com largada às 8h e sorteio de brindes ao final.

O percurso contempla cartões-postais como a Praça das Três Caixas D'Água, o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a Unir e a região do Cai N'Água. As inscrições são limitadas a 300 vagas e podem ser feitas pelo aplicativo PVH+. A iniciativa da prefeitura une atividade física, turismo e valorização da memória da cidade!

Karatê - Orgulho de Cabixi nos tatames internacionais! Campeã da Copa do Brasil, a faixa-roxa e senpai do Projeto Social Karatê Shotokan representa o município na Copa Pan-Americana de Karatê, realizada entre os dias 24 e 27 de setembro em Parauapebas (PA).

A conquista reafirma a força do projeto social mantido há cinco anos em Cabixi, que atende mais de 80 crianças e 50 famílias com aulas de karatê, reforço escolar, disciplina e música. Sob a condução do sensei e sargento Reis e liderança da presidente Kendlly, a iniciativa usa o esporte como transformação social e agora comemora a trajetória de sua atleta de elite em um grande desafio internacional!