Sucessão estadual vai tomando forma, motocicletas predominam nos acidentes em Porto Velho, a importância do Hospital Municipal

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/09/2026 às 14h00

Pesquisa – Mais uma rodada de pesquisa circulando nos órgãos de comunicação do Estado com dados sobre as eleições de outubro relacionados à sucessão estadual. Estão na disputa seis candidatos e, como sempre ocorre na reta final das campanhas políticas (estamos a 11 dias do primeiro turno), o quadro vai se definindo e os próprios institutos apresentando resultados mais próximos do que será o das urnas. Mas previsão da coluna que se confirma a cada pesquisa com relação ao Governo do Estado. É praticamente impossível decisão em primeiro turno devido ao potencial de votos de ao mesmo quatro dos seis candidatos, três deles com muitas chances de governar o Estado a partir de janeiro do próximo ano. A prudência recomenda, que hoje, o o fundamental é chegar ao segundo turno. Não adianta se iludir com vitória em primeiro turno. O correto é estar entre os dois primeiros e já negociar o segundo turno. Pesquisa recente do Instituto Phoenix está publicada em órgãos de comunicação digital com todos os dados técnicos que a Lei Eleitoral exige.

Mendonça – O corregedor parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale), deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) reúne sua equipe de trabalho, eleitores e simpatizantes, a partir das 19 horas para tratar de assuntos relacionados as eleições gerais, que serão realizadas no dia 4. Estamos a pouco mais de uma semana para que os eleitores compareçam às urnas para reelegerem ou elegerem presidente da República, governadores, duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. É fundamental que os eleitores sejam conscientizados não somente da importância do voto, mas de votar com consciência e corretamente, pois o cidadão terá que teclar os números dos candidatos a deputado federal, deputado estadual, dois votos para o Senado, governador e presidente da República. A cada nome ou número digitado, é necessário apertar o botão, “confirma”. Portanto não é necessário somente pedir o voto, mas orientar de como votar, porque existe perspectiva de abstenção elevada. O encontro será a partir das 19h, no Espaço Brasil Mestiço, na Avenida Rio Madeira, 6.427, Bairro Nova Esperança em Porto Velho.

Motocicletas – O trânsito de Porto Velho é complicado, difícil, perigoso, violento. Acidentes são constantes e, a maioria, envolvendo motocicletas. Motoqueiros, não motociclistas abusam da velocidade, não respeitam semáforos, faixas de pedestres, placas de sinalização, ultrapassam pela direita. São responsáveis por mais de 60% dos acidentes na capital comprometendo o atendimento do Pronto Socorro João Paulo II. Porto Velho é a única capital que não tem um PS municipal, situação que está sendo resolvida (ou amenizada) pela atual administração do prefeito Leo Moraes (Podemos) que estará entregando para a população, até o final do mês, o Hospital Municipal, com pessoal qualificado na administração, enfermagem, corpo clínico e equipamentos de última geração.

Motocicletas II – A situação de superlotação no PS João Paulo II, que atende Porto Velho, municípios do interior, do Amazonas e Bolívia deverá melhorar com o HM. Mas é necessário que a municipalidade invista na organização do trânsito da capital que é difícil. A incidência de acidentes envolvendo motocicletas é elevada. Dados indicam que, em mais de 60% das colisões estão envolvidos os veículos de duas rodas, quase sempre, com seus condutores praticando irregularidades. Porto Velho precisa assumir sua condição de capital com a regulamentação do estacionamento na área central e ruas e avenidas de as principais regiões urbanas, como as Zonas Leste e Sul; investir na fiscalização e orientação com agentes de trânsito nas ruas e avenidas não somente multando, mas orientando, organizando, além policiais militares em parceria com o Estado.

Motocicletas III – Recente matéria publicada em veículos de comunicação relacionada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), expõe a realidade do trânsito em Porto Velho, com predomínio de as motocicletas envolvidas. No primeiro semestre deste ano, dados do SAMU demonstram que foram realizados 1.700 atendimentos relacionados com motocicletas, média de 9,3/dia. Segundo a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, “cada ocorrência exige uma resposta de acordo com a gravidade do paciente e pode envolver ambulância, motolância e equipes especializadas. Quando conseguimos reduzir os acidentes por meio da prevenção, também contribuímos para uma utilização mais adequada da estrutura de urgência”. O HM é bem-vindo, necessário, mas o transito de Porto Velho precisa ser mais bem organizado, disciplinado, orientado e, se necessário for, punição aos irresponsáveis.

Respigo

O PDT presidido no Estado pelo ex-senador Acir Gurgacz tem reunião marcada em Porto Velho sábado (26), a partir das 19h no auditório da Unopar, em frente ao Sindsef. Acir é candidato a uma das duas vagas ao Senado e Airton Gurgacz, ex (vice-governador, deputado estadual) concorre a deputado federal +++ Alguns vereadores de Porto Velho devem ser símbolos sexuais. É que um candidato a deputado estadual disse em pronunciamento esta semana, que a câmara municipal da capital tem uns “cinco ou seis vereadores bundão” +++ Esta semana não tivemos sessão ordinária terça-feira (22) na Assembleia Legislativa. Certamente também não teremos sessão na terça-feira (29) +++ Será a última semana da campanha política para o primeiro turno (4 de outubro). Dos 24 deputados da Ale-RO, 21 concorrem à reeleição, dois a vice-governadores e um está inelegível +++ A “Selecinha” de futebol do Brasil deu mais um vexame na manhã de hoje (25), ao empatar (1x1) com a Austrália com um gol de cabeça no último minuto de jogo. Com jogadores “escalados” por empresários, não pelo técnico Carlo Ancelotti, o Brasil volta a jogar (?) contra a mesma Austrália na terça-feira (29) +++ O Brasil encerrará a “data FIFA” jogando contra a Índia no dia 3 de outubro em Calcutá. É o fim da rosca...

• Faltam 9 dias paras as eleições. Você já escolheu seus candidatos aos diversos cargos que estão em disputa? Seu voto tem validade de 4 anos, por isso vote com o cérebro, não o estômago.

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