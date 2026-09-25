Convênio prevê R$ 100,6 mil para compra de 310 cestas básicas em Ministro Andreazza

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 25/09/2026 às 14h43

O Governo de Rondônia e o município de Ministro Andreazza firmaram convênio para aquisição de 310 cestas básicas destinadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O investimento previsto é de R$ 100.644,30.

Conforme o Convênio nº 559/2026/PGE-Seas, o Estado deverá repassar R$ 80 mil, enquanto a Prefeitura de Ministro Andreazza ficará responsável por uma contrapartida de R$ 20.644,30.

O objeto do convênio é especificamente a aquisição das 310 cestas básicas, que deverão ser destinadas às famílias atendidas pelas ações de assistência social previstas no instrumento.

A vigência será de 210 dias, contados após a liberação dos recursos, período destinado à execução do objeto estabelecido entre o Estado e o município.

A publicação do convênio formaliza o compromisso financeiro, mas a entrega das cestas dependerá da execução das etapas previstas pelo município.