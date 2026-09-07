Streamer nega homofobia com João Victor e acusa ator de racismo

Por IG

Publicada em 07/09/2026 às 10h17

"Pega a visão. A minha opinião, mano, vai continuar sendo a mesma: eu não gostei da sua calça. Onde eu moro, irmão, é dentro de uma comunidade; é raro a gente ver um estilo desse. Então, quando eu vi, eu fiquei perplexo, eu fiquei abismado e eu ri mesmo. E essa vai continuar sendo a minha opinião", continuou.

O streamer, no entanto, afirmou que, para ele, o ator de "Quem Ama Cuida" foi racista ao afirmar que, com a abordagem, ele seria roubado.

Você também precisa se retratar. Se eu fui homofóbico para os seus seguidores, para mim, você foi racista. Sabe por quê? Como é que eu vou te roubar, irmão, num evento em que tinha muita segurança? Pegou a visão? Você falou que estava com medo de ser roubado. Por que você estava com medo de ser roubado? Por causa da minha cor? É porque eu sou preto?.GH Streamer

No entanto, os advogados de João Victor, Gustavo Polido e Andressa Knapp emitiram uma nota explicando que a fala do ator sobre ter medo de ser assaltado em nada tem relação com racismo.

"Quanto à declaração de João Victor Gonçalves, ofendido, na qual relatou temor de ser assaltado, esclarece-se que tal manifestação não possui qualquer conotação discriminatória. Trata-se de reação legítima de autoproteção, plenamente justificável diante do contexto fático: ausência de segurança no local, superioridade numérica dos agressores (quatro contra um) e a natureza intimidatória da abordagem. Não há nexo entre o receio manifestado e qualquer elemento de cunho racial", pontuou.

GH compartilha vídeo dizendo que está recebendo ataques racistas em seu perfil: “A minha opinião vai continuar sendo a mesma. Eu não gostei da sua calça”. pic.twitter.com/nBjhIflpL1

O que disse João Victor?

Após o assunto viralizar, João Victor gravou um vídeo para as suas redes sociais a fim de se pronunciar. O artista chorou bastante e comparou o que viveu com o de seu personagem Mau Mau, que é alvo de homofobia em Quem Ama Cuida.

"Realmente, isso é o retrato de tudo o que a gente mostra. O Mau Mau é um personagem valente que encara essa homofobia estrutural que vive dentro de casa de uma forma muito corajosa. Ele engole e segue. Talvez tenha sido isso que eu fiz hoje. Eu engoli e segui", disse.

"Nós somos muito mais fortes que qualquer coisa! Impunes não vão ficar; homofobia é crime. Só para ficarem tranquilos, eu estou bem! Amanhã falamos disso! Homofobia não é entretenimento", pontuou.