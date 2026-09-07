OAB Rondônia intensifica capacitação e integração da Jovem Advocacia com maratona de eventos

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 07/09/2026 às 10h24

Série de encontros reuniu novos advogados, estudantes e especialistas para debater desde a estruturação de carreira e combate a golpes até o aprimoramento da oratória e atuação em processos disciplinares.

A transição dos bancos universitários para a prática jurídica é um dos momentos mais desafiadores na carreira de qualquer profissional do Direito. Com o objetivo de suavizar esse caminho e estruturar a base da profissão no estado, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) promoveu uma verdadeira maratona de ações voltadas à classe. Entre os dias 21 e 26 de julho, a Comissão da Jovem Advocacia (CJA) capitaneou uma agenda intensa que mesclou acolhimento, debates sobre o mercado de trabalho e forte capacitação técnica.

A sequência de atividades buscou consolidar um espaço de aprendizado contínuo, integrando desde aqueles que ainda aguardam o resultado do Exame de Ordem até os profissionais que buscam se firmar no mercado rondoniense.

Acolhimento como primeiro passo

O pontapé inicial da programação ocorreu em clima de confraternização. No dia 21 de julho, o Clube da OAB foi palco do “Churrasco da Jovem Advocacia”. O encontro aconteceu de forma estratégica, logo após a recepção oficial aos examinandos que haviam acabado de prestar o Exame da OAB.

Para a liderança da comissão, representada pelo presidente Dr. Renan Correia Rodrigues e pelo ouvidor-geral da Jovem Advocacia, Dr. Ramon Ulchoa, o momento foi idealizado para oferecer apoio e motivação em uma das etapas mais tensas da trajetória jurídica. Segundo os representantes, a confraternização não apenas celebrou a chegada dos futuros colegas, mas cumpriu o papel fundamental de promover a integração e fortalecer os laços da classe desde o primeiro contato.

O mercado de trabalho: Estruturação e Valorização

Já no dia 22 de julho, o tom das atividades voltou-se para a realidade prática do mercado e a burocracia do exercício profissional. A comissão realizou uma Reunião Ordinária pautada no tema “Estruturação e Valorização Profissional: Sociedade de Advogados, Associados e Empregados”. O encontro funcionou também como palco para o lançamento da campanha nacional de valorização da jovem advocacia no estado.

A vice-presidente da OAB RO, Dra.Vanessa Esber, marcou presença no evento e trouxe à tona um debate urgente: o combate ao golpe do falso advogado, orientando os presentes sobre as medidas de prevenção.

Na visão do Dr. Renan Correia e da secretária-geral da comissão, Dra. Aline Mattos, a reunião cumpriu o objetivo vital de manter os membros atualizados sobre projetos como a Cartilha da Jovem Advocacia e o Curso de Iniciação. Para detalhar as formas de atuação no mercado, o evento contou com o braço assistencial da Ordem.

A presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO), Dra. Aline Silva, esclareceu as complexas diferenças jurídicas e práticas entre advogados associados e empregados. Logo em seguida, o diretor-tesoureiro da CAARO, Dr. Michel Mesquita, ministrou uma palestra focada nos trâmites para a formação de uma sociedade de advogados.

Aperfeiçoamento em Processos Disciplinares

A busca por nichos de atuação também teve espaço de destaque. No dia 23 de julho, a CJA uniu forças com a Comissão de Direito Administrativo da OAB RO para realizar uma capacitação totalmente virtual intitulada “Atuação em Processos Administrativos Disciplinares: Do Primeiro Atendimento à Defesa Final”.

De acordo com o presidente da CJA, Dr. Renan Correia, a secretária-geral Dra. Aline Mattos e a presidente da Comissão de Direito Administrativo, Dra. Danielle Guimarães, a realização desta mesa foi pautada na necessidade de capacitar a jovem advocacia em uma área com demandas frequentes e de grande relevância, mas que muitas vezes gera dúvidas no início da carreira. O evento contou com uma aula magna do advogado administrativista Dr. Everton Reis, que guiou os participantes de forma prática pelos meandros da defesa disciplinar.

A voz da advocacia: Oratória e Postura em Audiência

O ciclo de julho foi encerrado com chave de ouro no dia 26, presencialmente no plenário da OAB Rondônia. Consolidando o “Dia da Advocacia” como um espaço de qualificação permanente, o encontro debateu “Práticas em Audiências e Oratória”.

A ação foi coordenada pela comissão em conjunto com a Superintendência dos Órgãos Auxiliares da Seccional. Conforme idealizado por líderes como Dra. Aline Mattos e Dra. Vitória Jeovana, superintendente adjunta dos órgãos auxiliares, a iniciativa buscou dar segurança aos novos profissionais nos tribunais.

O plenário recebeu palestras da Dra. Marília Benincasa e Dr. Júnior de Hungria, além da renomada palestrante nacional Dra. Thais Inácia, que compartilharam suas experiências de mercado. Os especialistas transmitiram técnicas essenciais de oratória e postura em audiências, ferramentas indispensáveis para que a jovem advocacia de Rondônia exerça seu múnus público com excelência, persuasão e segurança.