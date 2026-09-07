Vladimir Putin anuncia cessar-fogo de três dias com a Ucrânia

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 07/09/2026 às 09h56

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou neste sábado um cessar-fogo de três dias com a Ucrânia. A suspensão dos ataques começará à meia-noite deste sábado.

De acordo com a imprensa russa, que cita o porta-voz Dmitry Peskov, Putin ordenou que nenhum ataque seja realizado a partir da meia-noite.

"O presidente russo e comandante supremo das Forças Armadas, Vladimir Putin, ordenou a suspensão dos ataques contra Kiev a partir da meia-noite de hoje e durante três dias. Isso se deve à preparação e à realização das reuniões dos americanos em Kiev", afirmou Dmitry Peskov.

O porta-voz também confirmou que Putin irá se reunir com os enviados dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner.

Vale lembrar que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já havia afirmado que a Ucrânia não realizaria nenhum ataque durante a visita da delegação americana e pediu que a Rússia fizesse o mesmo.

Uma delegação dos Estados Unidos chegou neste sábado a Moscou para iniciar negociações com o objetivo de pôr fim à guerra na Ucrânia.

Steve Witkoff e Jared Kushner foram recebidos pelo enviado presidencial Kirill Dmitriev, um forte aliado de Putin.

Após a reunião com o presidente russo, os enviados dos Estados Unidos viajarão para Kiev, onde darão continuidade às negociações com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Witkoff e Kushner "levam uma proposta para acabar com a guerra", destacando que ele próprio já acabou com "oito guerras".

Trump, que falou com jornalistas no Salão Oval, reconheceu que esperava que a guerra na Ucrânia fosse mais fácil de resolver do que outros conflitos, mas afirmou que Putin e Zelensky "se odeiam profundamente", o que, segundo ele, torna as negociações de paz difíceis.

A viagem, vale destacar, vinha sendo negociada há várias semanas, segundo fontes americanas citadas pelo jornal The New York Times. De acordo com o jornal, Washington quer que Ucrânia e Rússia suspendam temporariamente seus ataques enquanto os enviados americanos estiverem na região.

O The New York Times também observa que ainda não está claro se Witkoff e Kushner apresentarão uma nova proposta de paz ou se tentarão resolver as questões pendentes da proposta anterior, incluindo quem controlará o Donbass, território no leste da Ucrânia parcialmente ocupado pelas forças russas.