Luizinho Goebel e Marcos Rogério recebem apoio nos municípios de Alvorada, São Miguel do Guaporé e São Francisco

Por Wilmer G. Borges

Publicada em 07/09/2026 às 09h40

O deputado estadual Luizinho Goebel (PL), candidato à reeleição, intensifica sua agenda política e acompanha o candidato ao Governo de Rondônia o senador Marcos Rogério (PL), em visitas e compromissos nesta sexta-feira (04/09), nos municípios do interior, como Alvorada, São Miguel do Guaporé e São Francisco. A movimentação fortalece alianças e amplia a presença da campanha nas diferentes regiões do Estado.

Nas Eleições de 2026, o deputado estadual Luizinho Goebel, candidato à reeleição na Assembleia Legislativa de Rondônia, cumpre uma agenda intensa de campanha focada nos municípios do interior do estado. Ele acompanha as agendas e o plano de governo construído em conjunto com o candidato de seu partido ao governo do estado, o senador Marcos Rogério (PL).

Luizinho agradeceu o apoio de todos e lembrou-se do seu trabalho em prol dos municípios localizados ao longo da BR 429. “Fizemos muito por essa região e queremos continuar trabalhando para dar suporte aos municípios, aos prefeitos e a população com infraestrutura para as cidades e, sobretudo para o homem do campo, para a área rural onde está nossa maior riqueza que é a produção agrícola e pecuária”.

Na manhã deste sábado (05), Luizinho participou de uma caminhada com apoiadores e equipe de campanha, na cidade de Vilhena e a tarde estará no município de Pimenteiras do Oeste