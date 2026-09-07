Trump propõe que estado mude nome para

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 07/09/2026 às 09h35

Apesar da publicação, não houve até o momento nenhum anúncio oficial sobre medidas federais para alterar o nome do estado. Segundo a Fox News, um presidente americano não pode mudar unilateralmente o nome de um estado por meio de uma ordem executiva.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu neste domingo (6) uma possível mudança no nome do estado do Novo México para “Nova América”. Em uma publicação na rede social Truth Social, ele compartilhou um novo mapa do país no qual o território aparece com a nova denominação. A imagem também foi republicada pela conta oficial da Casa Branca no X, antigo Twitter.

Apesar da publicação, não houve até o momento nenhum anúncio oficial sobre medidas federais para alterar o nome do estado. Segundo a Fox News, um presidente americano não pode mudar unilateralmente o nome de um estado por meio de uma ordem executiva. Para que a alteração ocorra, seria necessário um referendo e a aprovação da medida pela esfera legislativa do próprio estado.

A governadora do Novo México, a democrata Michelle Lujan Grisham, já afirmou que o nome do estado não está em discussão. “É nosso desde antes de os Estados Unidos existir”, declarou. Ela também criticou Trump e afirmou que a sugestão serviria para desviar a atenção de problemas enfrentados pelos americanos, como preços mais altos de combustíveis e alimentos, dificuldades de acesso a cuidados de saúde e de pagamento de moradia.

“Enquanto a Casa Branca desperdiça o tempo colorindo mapas, o estado do Novo México está ocupado trabalhando”, afirmou a governadora.

O nome Novo México começou a ser utilizado por exploradores espanhóis no final dos anos 1500. A denominação permaneceu depois que o território foi incorporado aos Estados Unidos, em 1848, e continuou quando a região recebeu o status de estado, em 1912.

Mudanças em nomes de territórios

A possível alteração seria mais uma iniciativa semelhante promovida por Trump. Pouco depois de assumir o segundo mandato, em janeiro de 2025, o presidente anunciou a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América.

O governo dos Estados Unidos tem autoridade para alterar nomes de grandes marcos em mapas domésticos e documentos oficiais, mas não pode obrigar outros países ou organizações internacionais a adotarem as mesmas denominações, segundo a Associated Press.

Por isso, grande parte da comunidade internacional continuou utilizando o nome Golfo do México. Nos Estados Unidos, porém, empresas de mapeamento como Google, Apple e Microsoft atualizaram a denominação exibida aos usuários em suas plataformas.

Em 25 de agosto, Trump também anunciou pela Truth Social que pretendia mudar o nome do Lago Ontário para “Lago América”. O lago fica entre os Estados Unidos, na região do estado de Nova York, e o Canadá. Ontário também é o nome do estado canadense localizado junto às proximidades do lago.

Em meio à guerra tarifária com o Canadá, Trump afirmou que estava “considerando seriamente a mudança do nome” porque não esperava fazer muito mais negócios com Ontário. Dois dias depois, ao assinar a mudança para “Lago América” no Salão Oval, declarou que o Canadá havia “nos roubado há muito tempo” nas relações comerciais.

Trump também afirmou ter orientado o secretário do Interior, Doug Burgum, a atualizar o Sistema de Informações de Nomes Geográficos para efetivar a mudança.

Custo da possível mudança

Uma estimativa do Grok, inteligência artificial de Elon Musk, apontou que a alteração do nome do Novo México poderia custar entre US$ 50 milhões e US$ 300 milhões aos cofres públicos. O cálculo considera mudanças em placas de estradas, sistemas, documentos, placas de veículos e campanhas de informação.