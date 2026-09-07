Homem esfaqueia três pessoas e salta do 4.º andar em Barcelona

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 07/09/2026 às 09h43

Um homem ficou gravemente ferido após pular da varanda de um apartamento localizado no quarto andar de um edifício em Barcelona, na Espanha. Antes disso, ele havia esfaqueado três pessoas, duas delas colegas de apartamento.

Os Mossos d'Esquadra, citados pela imprensa espanhola, informaram que o incidente ocorreu na manhã deste domingo, no bairro de Sants-Montjuïc, em Barcelona.

As autoridades catalãs informaram ainda que três homens moram no apartamento, incluindo o suspeito. Uma das vítimas estava no quarto acompanhada da namorada.

Por motivos ainda desconhecidos, o suspeito entrou no quarto do colega e o esfaqueou, deixando-o gravemente ferido. A namorada da vítima sofreu ferimentos leves.

Diante da confusão, o terceiro morador foi até o quarto do colega e também acabou sendo ferido.

Posteriormente, o suspeito pulou da varanda do edifício.

A polícia catalã está investigando as circunstâncias do incidente, e nenhuma hipótese foi descartada até o momento.