Mesmo separados, Bárbara Borges e Iran Malfitano seguem trocando declarações nas redes

Por R7

Publicada em 07/09/2026 às 10h10

Bárbara Borges pegou os fãs de surpresa ao anunciar em sua rede social neste sábado (5) o fim do relacionamento de cerca de três anos com Iran Malfitano. Os dois, que começaram a namorar após participarem de A Fazenda 14 — edição da qual a atriz foi vencedora —, estão separados há dois meses e não moram mais juntos.

“Nos apaixonamos e começamos a namorar, após uma exposição grande na Fazenda, e tivemos a torcida e o carinho de pessoas muito queridas que nos acompanharam todo esse tempo. Esse comunicado é muito em respeito e consideração a todos vocês, que sei que passaram a sentir falta e que sempre desejaram o nosso bem”, disse ela.

O que mais surpreendeu os seguidores de Bárbara é que ela e Iran não deram “bandeira”. Principalmente porque seguem trocando declarações públicas.

Em uma publicidade da atriz no Instagram, em que ela mostra os cabelos hidratados, Iran a elogiou. “Bonita de qualquer forma”, escreveu. Bárbara respondeu com emojis de “coração” e “beijinho apaixonado”.

Há duas semanas, ele ainda brincou em um post da atriz exibindo os cachos. “E que curvas...”, comentou.

No dia 23 de agosto, em que eles já estariam separados, foi a vez de Bárbara mandar uma mensagem para Iran na publicação que ele fez sobre os bastidores de Amor em Ruínas, nova série da RECORD.

“Que incríveis todas essas imagens! Expressão artística pura. Parabéns por mais um trabalho com tanta entrega e dedicação. Quero muito assistir”, disse ela. “Você acompanhou todo … Tem muito de você aí“, respondeu ele.