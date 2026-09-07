Carne de jacaré do Cuniã avança rumo à Indicação Geográfica e ganha força como produto amazônico

Por Jean Carla Costa

Publicada em 07/09/2026 às 10h21

Morador da Reserva Extrativista Lago do Cuniã, Adegilton Alves Lopes destaca a expectativa da comunidade com o avanço do estudo para a Indicação Geográfica (IG) da carne de jacaré. “Para nós é muito importante. Temos esperança de abater jacaré este ano e o IG vai dar mais valor e reconhecimento ao produto”.

O trabalho está sendo desenvolvido pelo Sebrae Rondônia, em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semagric, com o e conta com a participação da CoopCuniã, Asmucum, ICMBio e Ibama.

A analista técnica do Sebrae Rondônia, Evelyn Peixoto, explica que a equipe está levantando documentos, histórias e informações sobre a comunidade, a cooperativa e o início do manejo. “Precisamos documentar essa história para fortalecer o processo de certificação”.

O consultor do Sebrae, Agnaldo José de Lima lembra que um diagnóstico realizado em 2024 identificou o potencial da carne de jacaré do Cuniã para uma IG. “É um produto raro, de produção limitada e com uma história muito rica”.

Segundo ele, o processo deverá levar entre um ano e meio e dois anos.

Para o diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas da Semagric, Herlan Lopes, a iniciativa busca agregar valor à proteína e fortalecer o manejo sustentável. “Queremos que esse produto tenha mais qualidade, identidade e valor”.

O secretário da Semagric, Douglas Bener, ressalta que a parceria amplia as possibilidades de desenvolvimento para a comunidade, enquanto o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca a importância de transformar o potencial da região em oportunidades de geração de renda.

Para o prefeito Léo Moraes, o reconhecimento da carne de jacaré do Cuniã pode transformar o potencial da região em novas oportunidades. “Estamos valorizando um produto da nossa Amazônia e, ao mesmo tempo, fortalecendo o trabalho das comunidades. A Indicação Geográfica pode agregar valor, gerar renda e mostrar para o Brasil a força e a identidade da produção sustentável do Cuniã”.

A Indicação Geográfica poderá reconhecer a origem e as características próprias da carne de jacaré do Lago do Cuniã, valorizando um produto amazônico de manejo sustentável e fazendo com que mais recursos permaneçam na própria comunidade.