Rumo ao Senado, Sílvia Cristina amplia presença na capital com caminhadas e contato direto com a população

Por Assessoria

Publicada em 07/09/2026 às 10h30

A candidata ao Senado pela Federação União Progressista, Sílvia Cristina (PP), ampliou a presença de sua campanha em Porto Velho com uma intensa agenda de caminhadas, visitas ao comércio e reuniões na zona Sul da capital.

A mobilização começou com uma caminhada por um trecho da avenida Campos Sales. Na sequência, Sílvia percorreu a avenida Jatuarana, onde visitou estabelecimentos comerciais, conversou com trabalhadores, comerciantes e moradores e apresentou as propostas que pretende defender no Senado.

“Na capital, a população tem abraçado a nossa campanha com muito carinho. Em todos os lugares que passo, recebo abraços, incentivo e reconhecimento pelo nosso trabalho. As pessoas conhecem as nossas entregas e confiam que nosso mandato no Senado será de ainda mais resultados”, afirmou Sílvia.

A agenda continuou durante a tarde no bairro Cidade do Lobo, onde a candidata participou de uma grande caminhada pelas ruas da comunidade, mantendo o contato direto com os moradores.

Sílvia destacou que a estratégia da campanha é estar próxima da população e apresentar o trabalho realizado ao longo de sua atuação como deputada federal.

“É uma campanha de pés no chão, de porta em porta e olho no olho dos eleitores, mostrando o resultado do nosso trabalho e assumindo o compromisso de fazer ainda mais. Quero levar para o Senado essa mesma forma de trabalhar: presente, próxima das pessoas e buscando resultados para Rondônia”, reforçou.