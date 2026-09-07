Inscrições para seletivo da Prefeitura de Campo Novo de Rondônia terminam nesta segunda-feira

Por ROLNEWS

Publicada em 07/09/2026 às 10h40

Terminam nesta segunda-feira (7) as inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Campo Novo de Rondônia. O certame oferece 12 vagas imediatas e temporárias para a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), com remunerações que chegam a R$ 5.259,93.

A participação é gratuita e não haverá aplicação de prova objetiva. A classificação será feita em etapa única, por meio da análise de títulos e da experiência profissional dos candidatos.

As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 desta segunda-feira, no horário oficial de Rondônia.

Como se inscrever

Para participar, o candidato deve acessar o sistema de inscrições disponibilizado pela Prefeitura de Campo Novo de Rondônia, preencher a ficha online e anexar os documentos exigidos.

Entre os documentos estão RG, CPF, comprovante de residência, diplomas e certidões de tempo de serviço. Os arquivos devem ser digitalizados a partir dos documentos originais, estar legíveis e ser enviados obrigatoriamente em formato PDF.

Confira as vagas e salários

As oportunidades contemplam candidatos de níveis superior, médio e fundamental.

Nível superior:

Assistente Social: 2 vagas, carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 5.259,93. É exigido registro no conselho de classe;

Supervisor do Programa Criança Feliz: 1 vaga, 40 horas semanais, salário de R$ 2.419,31, além de gratificação de R$ 604,83.