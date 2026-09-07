Por IG

Publicada em 07/09/2026 às 10h14

Anitta é a nova rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval de 2027. A cantora de 33 anos também será responsável pela composição da disputa pelo samba-enredo, que está marcada para 20 de setembro. A vinda aconteceu por meio de David Brazil, amigo da estrela. O tema da escola abordará temas como ancestralidade e fé.

O paraibano, que chegou a publicar um vídeo falando sobre a coroação de Anitta, disse que está emocionado com o momento, já que em 2014, a artista pop esteve na cerimônia em que ele foi coroado como rei de bateria, juntamente com Susana Vieira.

"Agora é oficial! Em 2014, ela foi à minha coroação, quando fui rei da bateria com a Susana Vieira, e 12 anos depois… Como esperei por esse momento. É a nossa rainha de bateria. Tudo nosso", disse.

Anitta também comemorou a nova fase no carnaval: "Vamos lá, dar o nosso melhor. Se a galera gostar do nosso melhor, a gente vai ficando. Se não gostar, está tudo bem, a gente vai saindo (risos). Amei! Estou muito feliz. Vamos arrasar", pontuou.

Vale ressaltar que a vaga antes foi ocupada por Virginia, no Carnaval de 2026. Em agosto, a influenciadora digital comunicou que estava de saída da escola e alegou que gostaria de priorizar suas empresas e os filhos.

Nova era

Em parceria com Arlindinho, a musa também é uma das compositoras do samba para o Carnaval de 2027.

No entanto, a transição de rainhas não contará com um ritual, como de praxe. A assessoria de Virginia afirmou que ela não participaria de uma cerimônia para passar a coroa.