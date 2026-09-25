“Quem vive da terra precisa ter segurança para trabalhar”, diz Acir ao defender mudança no Código Florestal

Por Assessoria

Publicada em 25/09/2026 às 13h40

Para quem vive da terra, o documento da propriedade representa a chance de obter crédito, investir e produzir com tranquilidade. É com esse foco que o candidato ao Senado Acir Gurgacz (PDT) defende a atualização do Código Florestal. Sua proposta é discutir a mudança da referência de 2008 para 2020, permitindo que mais famílias busquem a regularização de sua situação.

“Quem vive da terra precisa ter segurança para trabalhar”, afirmou Acir. Ele diz que já tem um estudo para apresentar no Senado e quer colocar Rondônia à frente dessa discussão.

Acir relaciona a proposta à atuação que teve na aprovação do Código Florestal, em 2012. “Lutei com unhas e dentes para ser aprovado no Senado Federal”, declarou. Segundo o candidato, aquele trabalho ajudou a trazer produtores para a legalidade. Agora, ele sustenta que é hora de avançar para alcançar famílias que ainda enfrentam dificuldades para regularizar suas propriedades.

“Eles vão estar com o nome limpo, ter acesso a crédito e garantir o tão sonhado documento da sua propriedade. É justiça no campo. É legal e dá pra fazer”, afirmou.

Para Acir, a pauta é uma prioridade de Rondônia e precisa sair do discurso. “Fizemos uma vez e vou fazer de novo no Senado. Contem comigo!”