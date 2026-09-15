PREVISÃO DO TEMPO: Porto Velho e Rio Branco seguem um padrão parecido com chuva isolada

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 15/09/2026 às 08h00

A terça-feira (15) mantém o Norte do país como uma das regiões mais quentes do Brasil, com destaque para Palmas (TO), que pode registrar máxima de 40°C, uma das maiores temperaturas de todo o território nacional neste dia, empatando com o interior do Nordeste. A umidade mínima na capital tocantinense cai para apenas 20% durante a tarde, deixando o ar bastante seco, enquanto os ventos sopram entre fracos e moderados, ganhando rajadas justamente no período mais quente do dia, vindas de nordeste e norte.

Manaus (AM) também segue com calor intenso, com máxima de 37°C e mínima de 27°C, mas o dia traz instabilidade adicional: há previsão de chuva isolada tanto pela manhã quanto à tarde, quando o céu fica mais carregado de nuvens antes de abrir novamente à noite.



Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC) seguem um padrão parecido de instabilidade, com chuva isolada ao longo de praticamente todo o dia, da manhã até a noite em Rio Branco; a umidade máxima pode chegar a 96%, uma das mais altas registradas no país nesta terça-feira, com máxima de 30°C e mínima de 20°C.

Belém (PA) tem manhã e noite mais estáveis, sob céu de muitas nuvens, mas ganha previsão de chuva isolada especificamente à tarde, quando os ventos também ficam um pouco mais intensos, soprando entre fracos e moderados. A máxima na capital paraense fica em 35°C.



Já Boa Vista (RR) e Macapá (AP) despontam como as capitais mais tranquilas de toda a região neste dia: Boa Vista tem possibilidade de chuva isolada apenas durante a manhã, evoluindo para tempo estável no restante do dia, com máxima de 37°C, enquanto Macapá segue com muitas nuvens ao longo de todo o dia, sem qualquer previsão de chuva, e máxima de 34°C. Os ventos na região variam bastante, entre calmos e moderados, dependendo da capital e do período do dia observado.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).