Prefeito Affonso Cândido anuncia homologação de concurso público

Por Jairo Ardull

Publicada em 15/09/2026 às 08h41

O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), homologou, em 10 de setembro, o concurso público para provimento de cargos para as secretarias municipais de Educação (Semed) e Saúde (Semed). As provas foram realizadas em 28 de junho e 12 de julho de 2026, para cargos de níveis médio e superior, e formação de cadastro de reserva.

“Como foi prometido, agora está sendo cumprido. Promovemos o concurso público para preencher vagas nas secretarias de Educação e Saúde. Depois da homologação, a próxima etapa é a convocação e nomeação dos aprovados, de acordo com a necessidade da administração pública”, reconheceu Affonso Cândido.

O concurso ofereceu 282 vagas imediatas (mais cadastro reserva). Foram 220 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem (Semusa), e 62 vagas (com o mesmo nível de escolaridade) para professores e orientadores (Semed).

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração (Semad), a partir da convocação, o candidato aprovado terá 30 dias para apresentar os documentos exigidos para a contratação. O chamamento público seguirá a ordem de classificação do resultado final do concurso, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), em 9 de setembro de 2026.

Ainda segundo a Semad, a convocação ocorrerá de forma gradual, durante o prazo de validade do concurso, que é de dois anos após a homologação do resultado (podendo ser prorrogado por mais dois anos). Os candidatos serão oficialmente chamados por meio de editais de convocação publicados no DOM, no site da prefeitura ou em jornais de grande circulação.