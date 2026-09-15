Laerte Gomes cumpre agenda em Machadinho do Oeste e reforça compromisso com população

Por Assessoria

Publicada em 15/09/2026 às 08h10

No último final de semana, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD), 55.123, candidato à reeleição, cumpriu uma importante agenda de campanha em Machadinho do Oeste, onde participou de duas reuniões com lideranças, amigos e apoiadores. Os encontros aconteceram na sede do município e no distrito de Estrela Azul, reforçando uma parceria construída ao longo dos últimos anos.

Em Estrela Azul, Laerte foi recebido pelo prefeito Paulo da Remap, pelo vice-prefeito Reginaldo e pelo vereador Gilmar, além de moradores e apoiadores. O encontro teve um significado especial para o parlamentar por acontecer em uma comunidade que já recebeu a atenção de seu mandato.

Diante das dificuldades enfrentadas pelos moradores com o excesso de poeira, Laerte destinou recurso por meio de emenda parlamentar para contribuir com a pavimentação do distrito, atendendo a uma reivindicação da população e levando mais qualidade de vida às famílias.

Já na sede de Machadinho do Oeste, o deputado participou de mais uma reunião com apoiadores e lideranças locais. Além do prefeito Paulo da Remap, do vice-prefeito Reginaldo e do vereador Gilmar, o encontro contou com a vereadora Jeane.

Durante os encontros, Laerte apresentou algumas das principais ações desenvolvidas ao longo de seus mandatos e reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando pelos municípios de Rondônia.

O parlamentar destacou investimentos em infraestrutura, saúde, agricultura familiar, associativismo rural e setor produtivo, além de ações voltadas ao esporte, cultura, projetos sociais e apoio às APAEs e outras entidades.

Na saúde, Laerte lembrou investimentos que contribuíram para ampliar atendimentos de alta complexidade no interior, a implantação de UTIs neonatais e os recursos destinados ao Hospital de Amor, inclusive para modernização tecnológica e estrutura voltada às cirurgias robóticas.

Parceiro do setor produtivo, o deputado também reforçou a importância do apoio às associações rurais, com recursos para aquisição de máquinas e implementos agrícolas que ajudam o produtor, fortalecem a agricultura familiar e movimentam a economia dos municípios.

Ao agradecer a recepção em Machadinho do Oeste e Estrela Azul, Laerte destacou o carinho recebido durante toda a agenda.

“É muito gratificante voltar a Machadinho, conversar com nossos amigos e olhar nos olhos das pessoas que acreditam no nosso trabalho. Em Estrela Azul, tivemos a oportunidade de contribuir para atender uma necessidade da comunidade, e é assim que queremos continuar, ouvindo as pessoas e fazendo o recurso chegar onde realmente precisa. Minha gratidão a todos que estiveram conosco”, destacou Laerte Gomes.

Os dois encontros marcaram mais uma etapa da caminhada de Laerte Gomes, 55.123, que segue percorrendo Rondônia em busca da confiança da população para continuar seu trabalho na Assembleia Legislativa.

Com presença nos municípios e resultados que chegam à população, Laerte segue firme na caminhada rumo ao quarto mandato.