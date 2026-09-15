PM apreende quase 19 kg de drogas em imóvel usado para preparo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/09/2026 às 08h30

Residência no bairro Caixa D’Água concentrava maconha, cocaína e crack, além de balanças, embalagens e outros materiais; dois homens foram detidos

Uma residência localizada na Rua Grajaú, no bairro Caixa D’Água, em Espigão do Oeste, foi apontada como ponto de armazenamento, fracionamento e preparo de entorpecentes após uma ação da Polícia Militar realizada nesta segunda-feira, 14 de setembro de 2026. No imóvel, foram encontrados 18,798 quilos de drogas, além de dinheiro e materiais utilizados no manuseio das substâncias.

Do total apreendido, 17,381 quilos eram de maconha, 1,365 quilo de cocaína e 52 gramas de crack. Balanças, embalagens e outros objetos também foram recolhidos pelos policiais durante as verificações no endereço.

Entre os produtos encontrados estava creatina, que teria sido usada para aumentar o volume da cocaína. A possível utilização do produto e a finalidade dos demais materiais apreendidos deverão ser consideradas no prosseguimento da apuração.

A chegada das equipes até o imóvel ocorreu durante diligências iniciadas após um dos suspeitos ser localizado com porções de crack. No decorrer da ocorrência, os policiais também tentaram abordar um Ford Fiesta.

O motorista do veículo não teria obedecido à ordem de parada e fugiu pelas ruas da cidade. Após o acompanhamento, ele foi alcançado pelos policiais. A continuidade das verificações levou posteriormente à residência no bairro Caixa D’Água, onde estava concentrada a maior parte dos entorpecentes.

A estrutura encontrada no local indicava, conforme os levantamentos realizados durante a ação, que a casa não seria utilizada apenas para guardar as drogas. Os materiais apreendidos também apontavam para atividades de fracionamento e preparação dos entorpecentes antes da distribuição.

Dois homens foram detidos durante a ocorrência. Ao término da ação, ambos foram conduzidos à Polícia Civil de Espigão do Oeste, juntamente com as drogas, o dinheiro e os demais objetos recolhidos.

A investigação deverá prosseguir para identificar a origem dos entorpecentes e apurar se outras pessoas possuem ligação com a atividade identificada no imóvel.