Famílias de Vilhena recebem títulos de domínio de lotes rurais

Por Assessoria

Publicada em 15/09/2026 às 08h58

Em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira, 11, no auditório da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) de Vilhena, dezenas de famílias de produtores rurais de seis municípios do Cone Sul de Rondônia receberam os títulos de domínio de suas terras. Ao todo, foram entregues 33 documentos de regularização fundiária: 20 para produtores locais e 13 para proprietários dos municípios de Cabixi, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste.

A entrega é fruto de um acordo de cooperação técnica entre a Semagri e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), parceria que busca otimizar os processos regulatórios e ampliar os índices de titulação na região. Com a documentação definitiva, os agricultores passam a ter garantia jurídica da posse, valorização dos imóveis, acesso a linhas de financiamento bancário e autonomia para a negociação das áreas.

O evento reuniu representantes dos Poderes Executivo municipal e estadual, da Câmara de Vereadores, técnicos do Incra e as famílias contempladas. Durante a cerimônia, o superintendente regional do Incra em Rondônia, Flávio Carvalho, destacou a cooperação entre as esferas governamentais e o suporte de emendas parlamentares para a execução do trabalho.

Na ocasião, o secretário de Agricultura de Vilhena, Gilvaneo da Veiga, foi homenageado pela parceria institucional. Em sua fala, o gestor ressaltou que a união de esforços entre os órgãos públicos viabilizou o encerramento de um longo período de espera dos produtores pela posse definitiva de suas propriedades.