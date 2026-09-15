Furia quer transformar potencial turístico de Rondônia em renda permanente para os municípios

Por Assessoria

Publicada em 15/09/2026 às 08h20

O candidato ao Governo de Rondônia Adailton Furia (PSD), da coligação “Gente que Gosta de Gente”, assumiu, em compromisso firmado com o Sistema Fecomércio-RO, a incorporação de 12 metas prioritárias para o turismo ao Plano de Governo e ao Plano Plurianual (PPA) nos primeiros 180 dias de uma eventual gestão. O compromisso também está contemplado no Plano de Governo 2027-2030 apresentado pelo candidato, que prevê transformar o turismo em fonte permanente de renda para os territórios rondonienses.

A carta assinada por Furia integra o programa “Vai Turismo – Rumo ao Futuro”, da Confederação Nacional do Comércio (CNC), e reúne propostas elaboradas pelo Conselho Empresarial do Turismo e Hospitalidade da Fecomércio-RO (CONETUR). Entre as prioridades estão infraestrutura, conectividade, qualificação profissional, redução da burocracia, segurança jurídica, fortalecimento das rotas turísticas e promoção do turismo rondoniense.

No Plano de Governo 2027-2030, a proposta está inserida no eixo “Indústria, Comércio, Turismo e Inovação” e contempla a estruturação de roteiros de natureza, pesca, cultura, gastronomia, história, negócios e eventos.

O programa também apresenta propostas que dialogam diretamente com as demandas do setor, como a melhoria da conectividade aérea regional, o fortalecimento de eventos e circuitos culturais, o incentivo ao turismo de natureza e a valorização da região de fronteira com a Bolívia como espaço de comércio e desenvolvimento.

A intenção é aproveitar as diferentes vocações de Rondônia para ampliar a atividade turística e fazer com que ela gere oportunidades para empreendedores e comunidades locais.

O turismo vive um período de expansão no Estado, impulsionado por iniciativas como a Expoturismo Rondônia e pela pesca esportiva. Segundo o Sistema Fecomércio-RO, o setor alcançou quase 20 mil trabalhadores formais em julho.

Para o presidente do CONETUR e do Sistema Fecomércio-RO, Raniery Araújo Coêlho, o desafio agora é transformar as propostas em ações concretas.

“Turismo é um negócio rentável, mas precisa de investimento. O documento que o CONETUR elaborou mostra o caminho a ser seguido, o que precisa ser feito e o que temos de melhor em termos turísticos no nosso estado. O mapa do turismo já está elaborado; é preciso agora implantá-lo”, afirmou.

Para Furia, o turismo é uma das grandes vocações de Rondônia e precisa ser tratado como uma atividade econômica capaz de gerar emprego, renda e oportunidades.

“O compromisso que assumimos com o setor está em sintonia com o nosso Plano de Governo, que prevê ações para transformar o potencial turístico de Rondônia em renda permanente para os territórios”, afirmou.