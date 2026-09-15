Prefeitura inicia construção de galeria em trecho recentemente aberto na Rua Goiás

Por Assessoria

Publicada em 15/09/2026 às 08h29

A Prefeitura de Jaru segue avançando nas ações de infraestrutura voltadas à melhoria da mobilidade urbana no município. Entre as diversas frentes de serviço em andamento está a construção de uma galeria de concreto triplo celular em um trecho recentemente aberto na Rua Goiás, no Setor 02, importante via de ligação com os bairros Parque Universitário e Residencial Orleans.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, a obra faz parte do planejamento para melhorar o fluxo de veículos e pedestres, além de garantir mais segurança e agilidade no deslocamento de moradores, trabalhadores e estudantes que circulam diariamente pela região, principalmente em direção às instituições de ensino superior localizadas nas proximidades.

A construção da galeria tem como objetivo garantir o escoamento das águas pluviais e preparar o trecho para a próxima etapa da obra, que será a pavimentação asfáltica, sendo que todo o serviço é sendo executado com recursos, servidores e maquinários próprios do município, o que proporciona mais agilidade na realização dos trabalhos. “Essa é mais uma obra que reforça o nosso compromisso em realizar investimentos que preparam Jaru para o futuro. Na Rua Goiás, estamos criando uma nova conexão entre importantes bairros da cidade. Com a abertura da via, a construção da galeria e, posteriormente, a pavimentação asfáltica, teremos um acesso mais seguro, organizado e com melhor fluidez, concluiu o prefeito Jeverson Lima.