Prefeitura informa ao beneficiários do Bolsa Família que está realizando a atualização cadastral

Por assessoria

Publicada em 21/09/2026 às 08h54

É hora de fazer o acompanhamento do Programa Bolsa Família em Espigão do Oeste! A 2ª Vigência de 2026 já começou e sua presença é fundamental.

Serviços Disponíveis:

Acompanhamento do Bolsa Família: Verificação de informações e cumprimento das condicionalidades.

Atualização do Cadastro: Mantenha seus dados sempre em dia para evitar bloqueios.

Atualização da Caderneta de Vacinas: Traga a caderneta de vacinação de todas as crianças e adolescentes da família.

Orientações de Saúde: Informações importantes para o bem-estar de todos.

Data: 22/09/2026 (Terça-feira)

Horário: Das 17h às 20h

Local: UBS Lionel Cassiole - Bairro Vista Alegre

Importante: O acompanhamento é OBRIGATÓRIO! Quem não realizar poderá ter o benefício suspenso.

Sua família importa para nós! Participe e garanta seus direitos.

Prefeitura de Espigão do Oeste: Mais Direitos. Mais Oportunidades. Uma Cidade Mais Humana. Paz, Trabalho e Progresso.