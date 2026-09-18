Prefeitura e Governo de Rondônia iniciam construção do novo Terminal Rodoviário Interestadual

Por Assessoria

Publicada em 18/09/2026 às 08h32

Na manhã desta quinta-feira (17), o prefeito Jeverson Lima, acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia, Elias Rezende, do vice-prefeito Grécio Benedito e do vereador João Paulo Ribeiro, autorizou e acompanhou a demolição da antiga rodoviária. Esta etapa marca a primeira fase da construção do novo Terminal Rodoviário Interestadual de Jaru.

A obra será executada pela Prefeitura de Jaru e conta com orçamento estimado em cerca de R$ 10 milhões, recurso viabilizado por meio do Governo do Estado de Rondônia.

Além de modernizar a estrutura destinada ao transporte rodoviário, o novo terminal deverá contribuir para a valorização da região, a melhoria da paisagem urbana e o fortalecimento da movimentação econômica no município.

O novo espaço terá uma estrutura mais moderna e funcional, com fachada espelhada, salas de embarque e desembarque, ponto de táxi e mototáxi, estacionamento, fonte de água, área externa de convivência e uma galeria com salas comerciais destinadas a estabelecimentos como restaurantes, barbearias e outros serviços.

A nova estrutura foi planejada para oferecer mais conforto e praticidade aos passageiros, além de melhores condições de trabalho para os profissionais e empresas que atuam no terminal.

O prefeito Jeverson Lima acompanhou o início dos trabalhos e destacou a relevância da obra para o município. “Jaru está se desenvolvendo a passos largos, e a antiga rodoviária já não comportava o fluxo de viajantes que passavam diariamente pelo local. O novo terminal representa não só mais progresso para a nossa cidade, mas também mais cuidado e respeito com os usuários do transporte coletivo e melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam na rodoviária”, afirmou.