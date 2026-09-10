Polícia Militar apreende mais de 360 quilos de drogas em Seringueiras

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 10/09/2026 às 17h01

A Polícia Militar de Rondônia apreendeu 363,6 quilos de substância com características de maconha durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (10), na BR-429, em Seringueiras.

A ação teve início após informações do Serviço Integrado de Inteligência, formado por PM, PRF e PF, sobre dois veículos que estariam transportando entorpecentes pela rodovia.

As equipes localizaram um Fiat Pulse e um Renault Kwid, apontado pelas informações de inteligência como veículo de apoio ao transporte da droga.

Durante a abordagem ao Fiat Pulse, foram encontrados diversos sacos e caixas contendo a substância, que posteriormente foi identificada e pesada na sede da Polícia Federal, em Ji-Paraná.

O condutor foi preso, enquanto o Renault Kwid deixou o local e entrou no perímetro urbano de Seringueiras. Após acompanhamento, o segundo veículo foi abordado nas proximidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Um dos ocupantes conseguiu fugir e não foi localizado. O condutor do Kwid também foi preso após a equipe encontrar outros volumes com características semelhantes de entorpecente no interior do veículo.

Além da droga, foram apreendidos aparelhos celulares e outros objetos relacionados à ocorrência.

Segundo informações repassadas pelos presos, a carga teria como destino o município de Rolim de Moura. Eles também teriam relatado que receberiam valores de R$ 20 mil e R$ 15 mil pelo transporte e participação na ação.

Os dois veículos e os materiais apreendidos foram apresentados à Polícia Federal em Ji-Paraná para os procedimentos legais cabíveis.

A ocorrência contou com apoio de equipes da Polícia Militar de Seringueiras e de São Miguel do Guaporé, além do efetivo empregado na Operação 429.