Ieda Chaves reúne apoiadores em pit stop e reforça presença junto à população da capital

Por Assessoria

Publicada em 10/09/2026 às 16h42

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), candidata à reeleição, manteve a campanha nas ruas de Porto Velho na tarde de terça-feira (8). Em pit stop no cruzamento da avenida Governador Jorge Teixeira com a rua Amazonas, no bairro Nova Porto Velho, militantes e apoiadores foram mobilizados em torno da disputa por uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

Centenas de pessoas estiveram no pelo local e manifestaram apoio à candidatura, em demonstração da articulação construída pela deputada na capital, seu principal reduto eleitoral.

“Um mandato forte não se constrói sozinho. É preciso estar presente, ouvir e conhecer de perto as pessoas que vivem em Rondônia todos os dias. Juntos, podemos construir o Estado que queremos. Por isso, agradeço a todos que estão caminhando comigo, conhecendo a nossa história, o que já fizemos e, principalmente, avaliando a possibilidade de confiar o seu voto a mim, no 44.123, no dia 4 de outubro”, disse a candidata aos presentes.

Receptividade

Durante o evento, Ieda Chaves destacou a receptividade encontrada em Porto Velho e defendeu a necessidade de manter e ampliar a representação da capital na Alero, principalmente a presença feminina no parlamento, apoiando-se no trabalho do primeiro mandato.