“Entreguei quatro hospitais e vou fazer muito mais no Senado”, diz Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 10/09/2026 às 17h22

Durante sabatina na SIC TV, conduzida pelo jornalista Sérgio Pires, a candidata ao Senado Sílvia Cristina reforçou as entregas realizadas ao longo de dois mandatos como deputada federal e afirmou que pretende ampliar esse trabalho no Senado. Na área da saúde, ela destacou quatro hospitais implantados e já em funcionamento, atendendo a população de Rondônia.

“Não é discurso vazio. Eu já fiz quatro hospitais, que entreguei funcionando. Eu sei como fazer e sei o que a população precisa”, disse ela.

Entre as entregas estão dois hospitais que se tornaram centros de referência em prevenção e diagnóstico precoce do câncer, instalados em Ji-Paraná e Vilhena. Sílvia também viabilizou o Hospital de Olhos, que já realizou mais de 16 mil cirurgias de catarata, e o Hospital de Reabilitação, em Porto Velho, estruturado com equipamentos de última geração e serviços como fornecimento de órteses, próteses e cadeiras de rodas adaptadas.

A atuação de Sílvia na saúde também está ligada à própria história de vida. Após enfrentar um câncer e precisar remover a mama, ela passou a atuar diretamente em defesa da prevenção, do diagnóstico e do tratamento da doença, trabalho iniciado antes mesmo de assumir mandato eletivo.

“Deus me deu a cura e eu não escolhi apenas sobreviver. Eu escolhi viver e também salvar outras vidas”, declarou ao programa SIC News.

Os números dos projetos reforçam, segundo a candidata, o alcance do trabalho desenvolvido. O hospital de prevenção ao câncer de Ji-Paraná já ultrapassou 200 mil atendimentos. No Hospital de Olhos, mais de 16 mil cirurgias de catarata foram realizadas, em um atendimento que inclui exames pré-operatórios, cirurgia, lente, óculos, colírio e acompanhamento posterior dos pacientes.

Com a experiência acumulada na área, Sílvia também afirmou que pretende contribuir diretamente para viabilizar o futuro Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia, reunindo esforços para garantir planejamento, recursos e prazo para execução da obra.

“Como senadora, me coloco à disposição do futuro governador, para definir planejamento, recursos e prazo para tirar o projeto do papel”, assegurou.

A candidata defendeu que sua trajetória demonstra capacidade para transformar recursos públicos em estruturas efetivamente entregues à população e afirmou que pretende levar ao Senado o mesmo modelo de atuação adotado nos últimos anos, com prioridade para projetos de saúde e atendimento direto aos rondonienses.